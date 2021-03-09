У Таїланді пропонують туристам проводити обов'язковий карантин на яхтах

Відвідувачі острова Пхукет з негативним результатом ПЛР-тесту будуть проводити обов'язковий двотижневий карантин на борту яхти або невеликого круїзного корабля. Так країна сподівається відродити потерпілий від пандемії туризм.

Програма вже приймає заявки яхтсменів. Очікується, що в ній візьмуть участь близько 100 яхт. Учасникам необхідно носити "розумний" браслет, який відстежує температуру і тиск, а також визначає місце розташування власника через GPS. Пристрій може передавати інформацію навіть в морі, в радіусі 10 кілометрів.

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З лютого 2021 року уряд Таїланду пропонує мандрівникам провести двотижневу ізоляцію в закритому гольф-клубі. Перша група туристів, що скористалися новою програмою, вже завершила обов'язковий карантин. Вони прибули з Південної Кореї в середині лютого.

Строгий прикордонний контроль дозволив Таїланду контролювати поширення вірусу, але вдарив по туристичній галузі, доходи якої впали на 83%, а кількість туристів скоротилася з 40 мільйонів відвідувачів в 2019 році до 6,7 мільйона торік. Таїланд заборонив в'їзд іноземних туристів в березні 2020 року.

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