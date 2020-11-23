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Ісландія вирішила відкрити кордони тільки для багатих туристів

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Ісландія вирішила відкрити кордони тільки для багатих туристів - фото 1

Уряд Ісландії вніс зміни до програм отримання візи. Тепер в країну можуть потрапити тільки заможні іноземці.

Як повідомляється, в Ісландії тепер можна перебувати протягом шести місяців без перерви туристам, які заробляють на місяць 7360 доларів або близько 88 тисяч доларів на рік. Вони зможуть брати в оренду квартири, відвідувати ресторани і подорожувати, щоб досліджувати країну.

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"Я думаю, що ідея полягає в тому, щоб залучити високооплачуваних професіоналів з Кремнієвої долини або Сан-Франциско, щоб вони витрачали свої гроші тут, а не там", – пояснює Аста Гудрун Хельгадоттір, член Ісландської піратської партії.

Відзначається, що схожу стратегію для отримання доходів від іноземців під час пандемії коронавірусу використовують такі країни як Бермудські острови, Барбадос, Кайманові острови та Естонія.

Ісландія вирішила відкрити кордони тільки для багатих туристів - фото 436211

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Джерело: bloomberg
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