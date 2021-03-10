Названо країни, які повністю відкриті для туристів: їх лише 5

Всесвітня туристська організація представила звіт про обмеження в подорожах по світу у зв'язку з пандемією коронавірусу. На початку лютого 69 напрямків для подорожей з 217 були повністю закриті через COVID-19, а ось повністю відкритих є тільки п'ять.

За даними ЮНВТО, повністю відкритими для туристів є п'ять країн: Албанія, Домініканська республіка, Коста-Ріка, Північна Македонія і Танзанія. Вони складають лише 2% від загальної кількості туристичних напрямків.

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Станом на початок лютого, 32% всіх туристичних напрямків світу (69) залишалися повністю закритими для іноземних туристів, а 34% – частково закритими (73 напрямки).

Всього було проаналізовано обмеження на поїздки у 217 напрямках.

Як підкреслив генсек ЮНВТО Зураб Пололікашвілі, країнам потрібно потроху відновлювати туристичну галузь, оскільки обмеження лише частково вирішують проблему з COVID-19.

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