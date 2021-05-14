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Без картоплі й хліба: з якими продуктами краще не їсти шашлик

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З чим їсти шашлик - фото 1
З чим їсти шашлик / unsplash

Мало хто про це знає, але така універсальна й проста страва як шашлик дуже часто не поєднується зі звичними нам продуктами. Читайте та дізнайтеся, з чим краще подавати м'ясо, а чого – уникати.

Так, дієтологиня Наталія Макієнко на своїй сторінці в Instagram поділилася кількома порадами, з якими продуктами найкраще поєднувати шашлик, щоб не нашкодити організму, а яких краще уникати на пікніку.

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Як їсти шашлик без шкоди для здоров'я

  • Вибирайте один вид білка, так набагато корисніше і переїсти в такому випадку шансів менше.
  • Червоне м'ясо не поєднуйте з картоплею, хлібом та лавашем.
  • На обід з будь-яким гарніром найкраще їсти індичку, курку, морепродукти та рибу.
  • Не забувайте їсти овочі та зелень, адже вони поліпшать травлення.

Крім цього, фахівець додала, що маринади для шашлику найкраще використовувати без молочної продукції, а також майонезу й оцту.

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