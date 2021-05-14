Без картоплі й хліба: з якими продуктами краще не їсти шашлик

Мало хто про це знає, але така універсальна й проста страва як шашлик дуже часто не поєднується зі звичними нам продуктами. Читайте та дізнайтеся, з чим краще подавати м'ясо, а чого – уникати.

Так, дієтологиня Наталія Макієнко на своїй сторінці в Instagram поділилася кількома порадами, з якими продуктами найкраще поєднувати шашлик, щоб не нашкодити організму, а яких краще уникати на пікніку.

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Як їсти шашлик без шкоди для здоров'я

Вибирайте один вид білка, так набагато корисніше і переїсти в такому випадку шансів менше.

Червоне м'ясо не поєднуйте з картоплею, хлібом та лавашем.

На обід з будь-яким гарніром найкраще їсти індичку, курку, морепродукти та рибу.

Не забувайте їсти овочі та зелень, адже вони поліпшать травлення.

Крім цього, фахівець додала, що маринади для шашлику найкраще використовувати без молочної продукції, а також майонезу й оцту.

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