Ідеальні рецепти для пікніка: 3 смачнющі ідеї

Попереду спекотна погода, а значить у вас є чудова можливість провести час з друзями на свіжому повітрі. Збираючись гуляти, не забудьте про їжу, адже на свіжому повітрі прокидається неабиякий апетит!

Хачапурі на шампурі

Інгредієнти:

Сулугуні, 150 г

Тісто листкове, 125 г

Борошно пшеничне, 10 г

Мацоні, 40 г

Соус апельсиновий, 40 мл

Приготування:

Сулугуні нарізаємо на 5 прямокутних діжок приблизно по 30 г (довжиною 5 см, шириною 2х3 см, висотою 3х3 см). Насаджуємо сир на шампур в довжину по діагоналі, щоб він не порвався. Про це пише cookpad. Тісто листкове (половину пластини в 250 г) розрізаємо навпіл на 2 рівних прямокутники і розгортаємо в довжину (вийдуть прямокутники товщиною 0,2 см, шириною 6-6,5 см і заввишки 47-50 см). Один пласт розкачаного тіста обертаємо навколо нанизаного сулугуні і щільно защипуємо краї. Потім обертаємо отриману конструкцію ще одним шаром тіста. Обсмажуємо нанизані на шампур сир і тісто на мангалі до золотистого кольору. Подаємо на дерев'яній дошці, поруч ставимо мацоні і апельсиновий соус.

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Скумбрія на вугіллі

Інгредієнти:

Скумбрія (з головою), 1 шт.

Сіль кам'яна, 3 г

Перець чорний мелений, 1 г

Коріандр мелений, 0,5 г

Олія, 10 мл

Лайм, 35 ​​г

Цукор, 1 г

Соус до смаку, 40 г

Чебрець (зі стеблами), 2 г

Приготування:

На спинці скумбрії робимо 5 надрізів під кутом 30 градусів глибиною 0,7-1 см. Починаємо з голови, відступивши 1-1,5 см. Акуратно солимо і перчимо рибу з усіх боків. Приправляємо скумбрію коріандром, змащуємо рослинною олією. Обсмажуємо рибу на решітці мангала до повної готовності і золотистої скоринки. Половинку лайма стороною зрізу опускаємо в цукор. Обсмажуємо лайм цукровою стороною на розігрітій сковороді без олії 3-4 секунди до карамельного кольору.

Кабачки та інші овочі на мангалі

Овочі треба помити, нарізати кільцями кабачки, цибулю, баклажани і помідори і пластинками перець. Потім варто трохи промаринувати їх: для цього змішайте трохи оливкової олії, сіль, перець, улюблені спеції.

Овочі покладіть в глибоку миску, залийте все маринадом і дайте постояти 15-30 хвилин. Потім розкладіть кабачки та інші овочі на решітку для смаження і готуйте на вогні близько 15-20 хвилин (в залежності від розміру шматків). Гарного вам пікніка!

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