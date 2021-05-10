На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Ідеальні рецепти для пікніка: 3 смачнющі ідеї
-
- 19
Попереду спекотна погода, а значить у вас є чудова можливість провести час з друзями на свіжому повітрі. Збираючись гуляти, не забудьте про їжу, адже на свіжому повітрі прокидається неабиякий апетит!
Хачапурі на шампурі
Інгредієнти:
- Сулугуні, 150 г
- Тісто листкове, 125 г
- Борошно пшеничне, 10 г
- Мацоні, 40 г
- Соус апельсиновий, 40 мл
Приготування:
- Сулугуні нарізаємо на 5 прямокутних діжок приблизно по 30 г (довжиною 5 см, шириною 2х3 см, висотою 3х3 см). Насаджуємо сир на шампур в довжину по діагоналі, щоб він не порвався. Про це пише cookpad.
- Тісто листкове (половину пластини в 250 г) розрізаємо навпіл на 2 рівних прямокутники і розгортаємо в довжину (вийдуть прямокутники товщиною 0,2 см, шириною 6-6,5 см і заввишки 47-50 см). Один пласт розкачаного тіста обертаємо навколо нанизаного сулугуні і щільно защипуємо краї. Потім обертаємо отриману конструкцію ще одним шаром тіста.
- Обсмажуємо нанизані на шампур сир і тісто на мангалі до золотистого кольору. Подаємо на дерев'яній дошці, поруч ставимо мацоні і апельсиновий соус.
І ще: Шеф-кухар назвав найбожевільніші помилки при приготуванні різних страв
Скумбрія на вугіллі
Інгредієнти:
- Скумбрія (з головою), 1 шт.
- Сіль кам'яна, 3 г
- Перець чорний мелений, 1 г
- Коріандр мелений, 0,5 г
- Олія, 10 мл
- Лайм, 35 г
- Цукор, 1 г
- Соус до смаку, 40 г
- Чебрець (зі стеблами), 2 г
Приготування:
- На спинці скумбрії робимо 5 надрізів під кутом 30 градусів глибиною 0,7-1 см. Починаємо з голови, відступивши 1-1,5 см. Акуратно солимо і перчимо рибу з усіх боків. Приправляємо скумбрію коріандром, змащуємо рослинною олією.
- Обсмажуємо рибу на решітці мангала до повної готовності і золотистої скоринки. Половинку лайма стороною зрізу опускаємо в цукор. Обсмажуємо лайм цукровою стороною на розігрітій сковороді без олії 3-4 секунди до карамельного кольору.
Кабачки та інші овочі на мангалі
Овочі треба помити, нарізати кільцями кабачки, цибулю, баклажани і помідори і пластинками перець. Потім варто трохи промаринувати їх: для цього змішайте трохи оливкової олії, сіль, перець, улюблені спеції.
Овочі покладіть в глибоку миску, залийте все маринадом і дайте постояти 15-30 хвилин. Потім розкладіть кабачки та інші овочі на решітку для смаження і готуйте на вогні близько 15-20 хвилин (в залежності від розміру шматків). Гарного вам пікніка!
Це цікаво: Шеф-кухар розкрив секрет, як приготувати смачний і соковитий шашлик
-
19:41На крихітному екрані Xiaomi Mi11 Ultra ентузіастам вдалося запустити гру: відео
-
19:22Декілька причин перестати приймати душ щодня
-
19:12У Канаді знайшли старовинну пляшку з листом: учені вважають, що вона з Титаніка
-
18:47Ідеальні рецепти для пікніка: 3 смачнющі ідеї
-
18:33Дієтологиня назвала 5 продуктів, які є в раціоні довгожителів
-
Українська музика 2020 року: рейтинг ТОП 50 найкращих пісень від Радіо МАКСИМУМ
-
18:15Гороскоп на 11 травня 2021: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
17:50Є сюжетна лінія: учасниця Холостяк-11 розповіла цікаві подробиці про проєкт
-
17:42У Лондоні врятували дитинча кита, що застрягло у шлюзі Темзи: відео
-
17:25Названий найкращий сік, що допомагає нормалізувати тиск
-
17:11Старенький iPhone XR обійшов топовий iPhone у бенчмарку: як так сталося
-
16:52Улюблений онук королеви Єлизавети II розлучається з дружиною через суд
-
16:41Чарівна та спокуслива: Пріянка Чопра стала амбасадором Max Factor
-
16:21Бейонсе похвалилася ефектним луком у прозорому вбранні
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
16:09Позашляховик Ford Bronco виявився потужнішим, ніж планувалося
-
15:53TVORCHI – Віч-на-віч: дивіться онлайн новий кліп у стилі диско
-
15:30Як відчистити білі кросівки в домашніх умовах: дієві лайфхаки
-
15:15Три знаки Зодіаку, які є природженими психологами
-
14:54Не такий уже й надійний: ентузіастам вдалося "зламати"Apple AirTag
-
14:35Дивіться, як виглядає нічне небо над Марсом
-
14:20Звабливий ангел: Меган Фокс засвітила бюст (18+)
-
13:48Ірина Шейк позувала оголеною у новому відео: 18+
-
13:30Інстаграм і реальність: німкеня кумедно висміює блогерів (фото)
-
13:17Космічне вино з МКС виставили на аукціон: фото
-
18:33Дієтологиня назвала 5 продуктів, які є в раціоні довгожителів
-
15:15Три знаки Зодіаку, які є природженими психологами
-
11:50МОЗ оновило карантинні зони в Україні: де найсуворіші обмеження
-
09:26Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 10 травня
-
07:18Погода в Україні 10 травня: прогноз на понеділок
- 09 травня
-
21:48Нове дослідження показало, що ми надто багато часу проводимо у смартфонах
-
19:185 простих хитрощів, які допоможуть вам схуднути без зайвих зусиль
-
16:22Гороскоп на цей тиждень 10 – 16 травня 2021: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
13:19Музичні новинки травня: плейлист нових хітів тижня
-
09:21Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 9 травня
- 08 травня
-
21:52Go_A – Шум: слухайте крутий ремікс від української DJ NANA
-
18:19Ілон Маск назвав головну проблему безпілотних авто: що не влаштовує підприємця
-
15:17Листівки до Дня матері своїми руками: 15 фото, як зробити відкритки
-
12:12Жінки цих знаків Зодіаку стають найкращими матерями
-
09:50Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 8 травня
-
08:31У США назвали найбезпечніші позашляховики в різних категоріях
- 07 травня
-
20:23Свіжий рейтинг AnTuTu: ТОП найпотужніших Android-смартфонів квітня
-
17:25Стосунки в сучасному світі: як зробити, щоб вони приносили щастя
-
14:53У мільйонах смартфонів на Snapdragon виявили вразливість: у чому проблема
-
11:49Щасливчики травня: три знаки Зодіаку, яких чекає фінансовий успіх цього місяця
-
09:13Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 7 травня
-
07:13Усього одна проста зміна у житті дозволить почуватися бадьорими щоранку
- 06 травня
-
21:48Експерти розповіли, чому з віком секс стає лише кращим
-
19:30Надто спекотно: найсексуальніші фото моделей в Instagram за тиждень (18+)
-
15:55Не лише напій: як можна використовувати мелену каву у побуті