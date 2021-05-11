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Яке м'ясо найкорисніше для чоловічого здоров'я і сили

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М'ясо - фото 1
М'ясо / lifedon

Розмови про м'ясо в раціоні набувають все більшої популярності. Чому? Зараз спостерігається "бум" здорового способу життя, який включає правильне харчування. Особливо це стосуються чоловіків.

Дієтологи і нутриціології (лікарі, що займаються харчуванням) стверджують, що найбільш "чоловіче" м'ясо – це яловичина. Найкраща яловичина – молода, тобто телятина. У цьому м'ясі калорій менше всього, а корисних речовин більше. При цьому в яловичині багато мінеральних речовин (цинк, калій, залізо), пише healthline.

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Корисні властивості яловичини залежать від самої якості м'яса, його сорту, умов зберігання. Свіже м'ясо має бути соковито-червоного кольору, волокнисто-мармурової структури, доволі пружним. М'ясо старої тварини має темно-червоний відтінок. Віддавайте перевагу вищим сортам яловичини.

Так само як і свинину, яловичину не рекомендують смажити через утворення канцерогенів і підвищення її калорійності. Вживати найкраще з продуктом, багатим на вітамін С, наприклад з квашеною капустою. При цьому про м'ясопродукти, ковбасні вироби і м'ясні консерви дієтологи взагалі не ведуть мови, тому, якщо у людини є можливість вибору, треба обов'язково вибирати м'ясо.

Яке м'ясо найкорисніше для чоловічого здоров'я і сили - фото 459020

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