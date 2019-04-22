Белла Хадід показала пишні груди біля басейну

На знімках модель у топі з глибоким декольте / WallBox

Знімки манекенниці Белли Хадід за день набрали понад мільйон лайків, а також безліч захоплених коментарів. Чому? Дивіться самі.

Супермодель Белла Хадід опублікувала в мережі знімки, на яких відображена під час відпочинку. Манекенниця постає в жіночому вбранні без тіні макіяжу на обличчі.

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Фотографії за добу набрали понад 1,3 мільйона лайків, а також безліч захоплених коментарів. На знімках модель у топі з глибоким декольте, а також брюках з легкої тканини вільного фасону.

Днями Белла потішила шанувальників яскравими фото для відомого глянцю, перевтілившись у ретро-діву. Справжня красуня!

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