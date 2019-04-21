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Зваблива Белла Хадід без макіяжу підкорила фанатів (фото)

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Белла Хадід похизувалась природною красою - фото 1
Белла Хадід похизувалась природною красою / instagram.com/bellahadid

Популярна модель Белла Хадід здивувала прихильників буденним фото без косметики біля басейну. Дівчина не соромиться показувати свою природну вроду та апетитні форми.

22-річна американська модель Белла Хадід активно працює над своєю кар'єрою, а також веде профіль в соцмережі Instagram. Там за красунею, яка представляє чимало світових брендів, серед яких і Victoria's Secret, стежать понад 23,9 млн підписників. І це зовсім не дивно, адже дівчина ділиться кадрами не лише зі зйомок та світських заходів, а й своїх звичайних буднів поза камерами.

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Нещодавно Белла здивувала прихильників селфі біля басейну, на яких позує без макіяжу та у топі, який підкреслює її апетитні форми. За лічені години допис зібрав понад мільйон вподобань та більш як 3 тисячі коментарів з компліментами.

Гортайте галерею:

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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