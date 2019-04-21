Зваблива Белла Хадід без макіяжу підкорила фанатів (фото)

Популярна модель Белла Хадід здивувала прихильників буденним фото без косметики біля басейну. Дівчина не соромиться показувати свою природну вроду та апетитні форми.

22-річна американська модель Белла Хадід активно працює над своєю кар'єрою, а також веде профіль в соцмережі Instagram. Там за красунею, яка представляє чимало світових брендів, серед яких і Victoria's Secret, стежать понад 23,9 млн підписників. І це зовсім не дивно, адже дівчина ділиться кадрами не лише зі зйомок та світських заходів, а й своїх звичайних буднів поза камерами.

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Нещодавно Белла здивувала прихильників селфі біля басейну, на яких позує без макіяжу та у топі, який підкреслює її апетитні форми. За лічені години допис зібрав понад мільйон вподобань та більш як 3 тисячі коментарів з компліментами.

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