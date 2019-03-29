Спокуслива модель Белла Хадід підкорила новою зйомкою

Популярна модель Белла Хадід потішила шанувальників яскравими фото для відомого глянцю, перевтілившись у ретро-діву. Справжня красуня!

22-річна американська модель Белла Хадід активно веде профіль в соцмережі Instagram, де у неї більш як 23 мільйони підписників. Там одна із найбільш затребуваних манекенниць ділиться майже всім, що з нею трапляється. Нещодавно дівчина стала зіркою нового номера Vogue Türkiye, для якого перевтілилась в ретро-образ та показала пишні форми.

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Гортайте галерею:

До слова, саме через бюст Белла нещодавно викликала шквал коментарів в соцмережі. Річ у тому, що вона поділилась записом зі зйомок, на якому у неї злетів верх сукні. З ким не трапляється? А от відео зібрало понад мільйон переглядів.

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