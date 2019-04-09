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Відома модель похизувалась бюстом в екстравагантному костюмі

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Белла Хадід показала пишний бюст - фото 1
Белла Хадід показала пишний бюст / instagram.com/bellahadid

Популярна модель Белла Хадід захопила фанатів своїм ефектним образом на весіллі модельєра Марка Джейкобса. Дівчина обрала костюм з корсетом, який підкреслив її тонку талію та апетитні форми.

22-річна американська супермодель Белла Хадід кожною своєю появою підкорює серця фанатів. Дівчину можна побачити на всіх важливих світських заходах, модних подіумах та просто на її профілі в соцмережі Instagram. Там молодша сестра Джіджі ділиться майже всім, що трапляється у її житті, тому не дивно, що у неї понад 47 млн підписників.

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Нещодавно і Белла, і Джіджі стали гостями на весіллі відомого модельєра Марка Джейкобса та його коханого Чарлі Дефранческо, який раніше працював моделлю. Найстильніша пара організувала святкування у ресторані The Grill, куди запросила всіх друзів. Для такої події Белла обрала костюм з топом і приталеним піджаком. Свій образ жокейки дівчина проявляє не вперше, але щоразу дивує тим, у якій чудовій формі постійно.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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