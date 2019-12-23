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Батареї в електромобілях стануть екологічнішими

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Нові акумулятори не міститимуть важких металів - фото 1
Нові акумулятори не міститимуть важких металів

У лабораторії IBM Research розробили новий тип батарей, в якому немає важких металів на кшталт кобальту та нікелю. Замість них використовують спеціальні матеріали, отримані з морської води.

Перші тести нових акумуляторів підтвердили теоретичні висновки про їх можливу оптимізацію для використання замість традиційних літій-іонних.

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Причому такі батареї за всіма параметрами кращі: вища швидкість зарядки, більша щільність зберігання енергії, вища потужність, нижчий ризик займання, а також собівартість. Крім того, перехід до отримання катодної хімії з морської води дозволить відмовитися від "брудних" з точки зору екології методів видобутку нікелю.

У IBM не розкривають, які матеріали стали замінниками важких металів, але відомо, що знайдені вони шляхом використання технології "семантичного збагачення". Вона базується на штучному інтелекті та методах машинного навчання, які допомагають дослідникам перевіряти гіпотези, одночасно обробляючи результати мільйонів експериментів.

Для виготовлення акумуляторів використовуватимуть морську воду:

Дослідний зразок батареї змогли зарядити до 80 відсотків за п'ять хвилин; її енергоефективність склала понад 90 відсотків; щільність зберігання енергії стосовно обсягу – 800 ват-годин на літр, а питома потужність – 10 000 ват на літр.

Раніше французький стартап NAWA Technologies показав дослідний зразок електричного мотоцикла з гібридною батареєю, що складається з літій-іонних осередків і іоністорів (суперконденсаторів) наступного покоління. Революційна розробка NAWA в десять разів потужніша та здатна зберігати в п'ять разів більше енергії, ніж наявні аналоги.

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Джерело: Motor
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