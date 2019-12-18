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Експерти з'ясували, наскільки швидко "вмирають" акумулятори електромобілів
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Фахівці з компанії Geotab, яка спеціалізується у галузі управління парком систем глобального позиціонування та стеження за транспортними засобами, з'ясували, з якою швидкістю акумуляторні батареї електрокарів втрачають місткість.
У дослідженні взяли участь 6300 електромобілів різних марок з усього світу.
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В результаті з'ясувалося, що в середньому батарея втрачає близько 2,3 відсотка місткості за кожен рік експлуатації. Автори прийшли до висновку, що при таких маленьких втратах акумулятори можуть пережити навіть автомобілі, в які вони встановлені.
При цьому експерти з Geolab наочно показали, наскільки сильно залежить ступінь та швидкість зносу при різних системах охолодження. Наприклад, у Tesla Model S, де використовується система водяного охолодження, батарея за рік втратила всього 2,3 відсотка місткості. Натомість у Nissan Leaf, де використовується пасивне повітряне охолодження, цей показник досяг уже 4,2 відсотка щорічної втрати.
Як відзначають автори дослідження, зниження ефективності батареї може бути нелінійним – за повільним на початку спадом може послідувати різке падіння. На швидкість зарядки також може впливати програмне забезпечення. За словами власників Tesla, воно сильно впливає на зарядку автомобіля.
Періодичність експлуатації, як з'ясувалося, майже не впливає на термін служби батареї, а ось клімат має серйозний вплив. У спекотному кліматі батарея буде "вмирати" швидше, ніж у холодному. Також на довговічність негативно впливає часте використання режиму швидкої зарядки.
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