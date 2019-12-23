5 поширених помилок водіїв, через які шипована гума стає непридатною для використання

Українські водії уже "перевзували" свої машини в шиповані шини. Проте ті недосвідчені автолюбителі, які придбали таку гуму вперше, ризикують зіпсувати її за один сезон. Щоб цього не сталося, нагадуємо про поширені помилки, які значно скорочують термін життя таких покришок.

Зимова гума призначена тільки для експлуатації з шипами, і якщо вони повилітали, то їздити на ній вкрай небезпечно – значно погіршується зчеплення з дорогою і збільшується гальмівний шлях.

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Якщо на покришці залишилося 40% шипів від початкової кількості, то використовувати її вже не рекомендується.

Пробуксовка

Перш за все, такі шини псуються від сильних пробуксовок при старті і розгоні на льоду чи асфальті. Проте цікаво, що під час гальмування шансів втратити шипи набагато менше, ніж при прослизанні коліс під час прискорення. Втім, краще уникати будь-якого ковзання. Але найнебезпечніше в цьому випадку є старт з місця з інтенсивною пробуксовкою на голому асфальті. Тому розганятися на шипованій гумі краще плавно і акуратно.

Паркування на асфальті

Чим більше водій крутить кермо, стоячи на місці, тим сильніше ризикує залишити на асфальті шипи. Ви ж, напевно, взимку на підземних парковках з твердим покриттям, де машини маневрують на обмеженій площі, під ногами часто бачили чимало округлих подряпин разом із загубленими шипами. Так що в процесі паркування найкраще повертати колеса тільки під час руху.

Порушення тиску

Тиск в зимових шинах завжди має бути в нормі. Одна з найголовніших причин, чому – високий ризик випадання шипів. Адже ці металеві елементи призначені для експлуатації строго при певній жорсткості покришок, яку забезпечує тільки заданий виробником регламент. Нехтувати цим не варто.

Порушення балансування

При неправильному балансуванню коліс створюється нерівномірний контакт з дорогою. У зв'язку з цим на певну частину шипів припадає посилене навантаження, від чого вони деформуються і від'єднуються. Чим сильніше порушене балансування і вища швидкість, тим гірше для гуми.

Перегрів

Використання зимової гуми в теплий сезон також не обіцяє нічого хорошого. А якщо ви ще й любитель сміливої манери їзди, під час якої шиповані покришки перегріваються швидше, то довго вони точно не проживуть. Пам'ятайте, що склад таких шин ніяк не розрахований на високі температури, і шипи в таких екстремальних умовах там довго не затримуються.

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