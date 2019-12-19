Представлений електричний ретробайк з гібридною батареєю

Французький стартап NAWA Technologies побудував дослідний зразок електромотоцикла з гібридною батареєю, що складається з літій-іонних осередків і іоністорів (суперконденсаторів) наступного покоління. Революційна розробка NAWA у десять разів потужніша і може зберігати в п'ять разів більше енергії.

Експериментальний байк отримав назву NAWA Racer. Він виконаний у стилі кафе-рейсерів 1960, але оснащений першою у світі електричною силовою установкою з гібридним блоком акумуляторів.

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Нагорі, на місці паливного бака, встановлені фірмові "ультраконденсатори" NAWACap місткістю 0,1 кіловат-години. Вони живлять літій-іонну батарею (дев'ять кіловат-годин) і можуть повторно використовувати до 80 відсотків енергії, отриманої від системи рекуперативного гальмування. Звичайна батарея здатна заповнити тільки 30 відсотків.

У вигляді NAWA Racer поєднуються ретромотиви з сучасними трендами: вуглепластик межує з фарбованим алюмінієм і міддю, чорну амортизаційну вилку з матовим анодуванням доповнює вінтажне сідло з нубуку. Оптика – світлодіодна.

NAWACap важить десять кілограмів. Завдяки вуглепластиковій рамі і композитним обтічникам маса мотоцикла не перевищує 150 кілограмів. Творці вказують, що це на 25 відсотків менше, ніж звичайні електробайки. У змішаному циклі NAWA Racer проїде 150 кілометрів, а в місті, завдяки постійному розгону і зупинкам, цей показник подвоїться. Причому NAWACap можна повністю зарядити всього за дві хвилини, але весь блок, що живиться від побутової розетки, наповниться до 80 відсотків за одну годину.

Рухається байк завдяки встановленому на безвтулковому колесі електромотору потужністю 100 кінських сил. Незалежно від рівня заряду батареї до ста NAWA Racer розганяється за три секунди. Його максимальна швидкість становить 160 кілометрів на годину. Крім базових налаштувань силової установки, у мотоцикла є гоночний Race-режим і профіль Eco, який економить заряд батареї.

Попри концептуальну спрямованість проєкту, NAWA Technologies заявляє, що гібридні батареї можна адаптувати для будь-яких транспортних засобів на електриці, а сама технологія може піти в масове виробництво вже в найближчому майбутньому.

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