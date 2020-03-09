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Автор Чорнобиля створить серіал по грі The Last of Us

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The Last of Us - фото 1
The Last of Us / playua

Американський телеканал HBO спільно з Sony Pictures Television випустить серіал по популярній грі The Last of Us. Одним з шоуранерів виступить Крейг Мейзін, творець серіалу "Чорнобиль".

Відзначається, що разом з Мейзіним над серіалом буде працювати Ніл Дракманн, сценарист і креативний директор відеогри. Він виступить виконавчим продюсером і буде відповідальний за написання сценарію шоу. Проєкт стане першим телесеріалом Sony Pictures Television.

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У січні агрегатор рецензій Metacritic визнав The Last of Us найкращою грою десятиліття.

Пригодницький бойовик The Last of Us вийшов у 2013 році для консолі PlayStation 3. Сюжет обертається навколо контрабандиста Джоела і дівчинки-підлітка Еллі, які намагаються вибратися з небезпечної карантинної зони в постапокаліптичному світі на території колишніх США через 20 років після пандемії, викликаної грибком, що мутував.

Автор Чорнобиля створить серіал по грі The Last of Us - фото 391005

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Джерело: ccn
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