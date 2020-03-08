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Бульварні жахіття: Місто ангелів: новий трейлер серіалу, який варто побачити
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У мережі показали новий трейлер серіалу Бульварні жахіття: Місто ангелів (Penny Dreadful: City of Angels) у стилі першої частини франшизи. Ця новинка точно припаде до душі фанам детективів та фентезі. Дивіться відео онлайн на Радіо МАКСИМУМ!
Студія Showtime потішила глядачів свіжим промо до шоу Бульварні жахіття: Місто ангелів (Penny Dreadful: City of Angels), дата виходу якого запланована на 26 квітня. Новинка не продовжить перший сезон однойменного серіалу, а розповість іншу історію.
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Сюжет розгортається у Лос-Анджелесі у 1938 році, коли детективу Тіаго Вега разом з напарником доводиться знайти винного у моторошному убивстві. Виявляється, що це не випадковість, а злочин пов'язаним з реальною історією міста, шпигунами Третього рейху та мексикано-американським фольклором. Якщо синопсис вас не заінтригував, то трейлер точно сподобається.
У головних ролях: Наталі Дормер, Деніел Дзоватто, Нейтан Лейн та інші.
Бульварні жахіття: Місто ангелів, дивитись трейлер серіалу онлайн:
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