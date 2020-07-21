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Автопілот Tesla допоміг уникнути аварії, але відразу ж потрапив у іншу: відео

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Tesla намагалась уникнути ДТП, але щось пішло не так - фото 1
Tesla намагалась уникнути ДТП, але щось пішло не так

На шосе у США сталася аварія за участю позашляховика Dodge Durango і Tesla Model 3. Електромобіль за допомогою системи автопілота зумів ухилитися від зіткнення з напівпричепом, проте у цей момент його протаранив американський позашляховик.

Судячи з представлених кадрів, електромобіль рухався на автопілоті по своїй смузі. У якийсь момент у зону, розмічену електронною системою Tesla, на мить змістився напівпричіп, який перевозив велику будівельну техніку. Автопілот електромобіля негайно відреагував на небезпечну ситуацію, натиснувши на педаль гальма, завдяки чому "Тесла" змогла уникнути аварії з напівпричепом.

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Однак позаду електромобіля, не дотримуючись дистанції, рухався позашляховик Dodge Durango. У результаті різкого гальмування Tesla водій "Доджа" не встиг зреагувати і вчасно загальмувати. Автомобіль в'їхав у задню частину електрокара, а також водночас зачепив гібридний Toyota Prius, який рухався у сусідній смузі.

Момент зіткнення зняв бортовий відеореєстратор, встановлений на іншому електромобілі Tesla, який рухався позаду учасників аварії. В результаті ДТП всі три автомобілі отримали різні пошкодження.

На початку липня в мережі з'явилося відео, на якому електромобіль Tesla, що рухався на автопілоті, зміг ухилитися від покришки, що летіла на нього. Після різкого маневру електромобіль швидко стабілізувався і повернувся у свою смугу.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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