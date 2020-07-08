Шокуюче відео: Tesla на автопілоті вивернулась від колеса, яке відлетіло з сусіднього авто

У мережу виклали відео, зняте бортовим відеореєстратором електромобіля Tesla Model 3: камера зафіксувала, як автомобіль при працюючому автопілоті оперативно відреагував на дорожню ситуацію і спритно ухилився від колеса, яке летіло на нього.

За словами водія, автопілот зреагував на колесо швидше за нього самого і уникнув зіткнення, врятувавши водія від серйозної аварії. Після різкого маневру електромобіль швидко стабілізувався і повернувся у свою смугу. На опублікованих кадрах не видно, від якої саме машини відлетіла покришка, але це сталося прямо посеред автостради.

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Автопілоту Tesla далеко не завжди вдаються такі вражаючі маневри. Наприклад, у квітні цього року електрокару Model 3 не вдалося ухилитися від зіткнення з пікапом, який занесло на мокрій трасі. Тоді водій заявив, що вдарив по гальмах, "не чекаючи реакції автопілота".

Більшість інцидентів з електромобілями американського бренду записані системою TeslaCam. Вона вмикає комплект камер, розташованих на задніх крилах по обидві сторони електромобіля, на лобовому склі і на кормі, які виконують функцію відеореєстратора. Відеозапис ведеться відразу з декількох точок.

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