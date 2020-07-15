Бортові камери Tesla зняли викрадення Porsche: епічне відео

Електрокари Tesla обладнані вбудованими камерами, які фіксують все, що відбувається навколо, навіть на стоянці, причому з кількох ракурсів. Ця функція вже довела свою ефективність: неодноразово реєстратор фіксував незвичайні події, що відбуваються поблизу.

Цього разу в об'єктиви камер потрапили викрадачі в медичних масках, які поцупили сусідній Porshe 911 Carrera. Інцидент стався на одному з паркінгів іспанського міста Бенікасім у провінції Кастельон.

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На записі видно двох чоловіків у медичних масках: вони зламали сусідній з Tesla спорткар Porshe 911 Carrera, один з них сів за кермо, інший допомагав виштовхувати машину з паркувального місця. Завдяки побудованій системі відеофіксації Tesla про злочин оперативно доповіли місцевій поліції: викрадений Porsche незабаром виявили у сусідньому місті Л'Еліана, а злочинців оголосили у розшук.

Porsche Carrera 2, matricula 2397DBK robado en Benicassim, Castellón, anoche a las 3:20 AM. Va a ser complicado, pero si alguien sabe algo o conoce a alguien en el video o fotos, mis DMs están abiertos.



Gracias pic.twitter.com/o3RTDIxlFs — Jose (@josejacas) July 12, 2020

Режим Sentry Mode, який з'явився у всіх електромобілів Tesla торік з черговим оновленням ПЗ, вмикає бортові камери, якщо датчики зафіксували рух поруч з припаркованою машиною. Вони розташовані на задніх крилах, на лобовому склі і на кормі.

Бортові камери Tesla спрацювали через рух біля сусіднього авто:

За допомогою запису, зробленого Sentry Mode, у 2019 році встановили особу вандала, який подряпав електромобіль на парковці. Ним виявилася 57-річна Марія Олена Гімено, яка після публікації відео в соцмережах сама здалася поліції. А 18 березня у штаті Юта стався землетрус магнітудою 5,7 бала: камери припаркованої на стоянці Tesla показали машини, що розгойдуються, а також тріщини, що з'явилися на асфальті через підземних поштовхів.

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