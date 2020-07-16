Tesla врізалась у автомобілі поліції та швидкої допомоги: у всьому звинувачують автопілот

Потрійна аварія, влаштована Tesla Model S, сталася на початку тижня в околицях міста Бенсон в американському штаті Аризона. Електрокар врізався у позашляховик місцевої поліції, який своєю чергою протаранив автомобіль швидкої допомоги.

На щастя, на момент зіткнення у поліцейському автомобілі нікого не було, повідомляє у твіттері Департамент громадської безпеки за штатом. Однак без постраждалих не обійшлося: 23-річний водій Model S отримав серйозні травми і був доставлений в госпіталь.

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Чоловік перебуває під наглядом лікарів, загрози його життю немає. Поліція припускає, що водій міг перебувати у стані алкогольного або наркотичного сп'яніння. За даними поліцейських, Model S рухалася на автопілоті.

Reminder: Please #SlowDown & #MoveOver when you see flashing lights & vehicles stopped on the side of the road! Today, a Tesla rear-ended a patrol vehicle at the scene of an earlier crash on I-10 EB near Benson. Luckily, our sergeant wasn’t in the vehicle & wasn't hurt. (1/2) pic.twitter.com/WZhUQ10StL — Dept. of Public Safety (@Arizona_DPS) July 14, 2020

Систему Autopilot, на жаль, не вперше запідозрили у створенні аварійної ситуації. Наприкінці червня Tesla Model 3 з увімкненим автопілотом мимовільно розігналася до 127 кілометрів на годину, врізалася в перешкоду і спалахнула.

Однак іноді автопілот демонструє дива реакції: минулого тижня автопілот Model 3 оперативно зреагував на колесо, яке летіло на нього, і дозволив водієві вчасно від нього ухилитися. Щоправда, сам водій пізніше зазначив, що це він вивернув кермо автомобіля, коли побачив покришку, яка летіла на нього.

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