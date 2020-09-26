Apple здалася: компанія скасувала комісію в App Store, але не для всіх

Apple на кілька місяців зупинила стягнення комісії, але не для всіх

Компанію Apple неодноразово засуджували за надто високу комісію за проведення грошових операцій з App Store. Вона складала 30% від суми. Дійшло вже навіть до судового позову. І тут "яблучники" вирішили піти на поступки. Але, щоправда, не для всіх.

Нещодавно Facebook закликав Apple скасувати комісію за платні заходи, щоб підтримати користувачів під час пандемії COVID-19. Наприклад, при проведенні онлайн-тренувань або концертів. Тоді компанія відповіла відмовою, а тепер змінила свою думку.

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Так, Apple до кінця року вирішила не стягувати комісію 30% з оплати онлайн-заходів, які бізнес організує через інструменти Facebook. Аналогічне виключення зробили і для інших розробників – наприклад, Airbnb і сервісу тренувань ClassPass.

А ось для розробників ігор комісія залишається. Apple вважає, що їхній бізнес не сильно постраждав від коронавірусу.



З розробників ігор Apple досі стягуватиме 30% комісії

Apple погодилася надати короткий тримісячний перепочинок, після якого підприємствам, що зазнали проблем, доведеться знову платити Apple повні 30%, – заявили в Facebook.

Нагадаємо, нещодавно навіть була створена "Коаліція за справедливість додатків" (Coalition for App Fairness), яка ставить перед собою мету захистити права розробників на створення додатків і ведення бізнесу безпосередньо зі своїми клієнтами. До коаліції вже увійшли Epic Games, Spotify, Match Group (власник Tinder), Basecamp, Tile, Deezer і ін.

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