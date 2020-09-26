Наскільки зросла середня ціна смартфонів по всьому світу: дані аналітиків

Ще три роки тому багато хто називав компанію Apple ненормальною, коли вона представила iPhone X за $ 999, а сьогодні це вже звичайна ціна для практично усіх флагманів. У ціні виросли і китайські смартфони, які завжди приваблювали своєю доступністю. Розберімося, наскільки.

Згідно з новим звітом аналітиків Counterpoint Technology Market Research, середня ціна смартфонів помітно зросла за останній час.

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Експерти Counterpoint проаналізували ринок смартфонів у другому кварталі 2020 року та прийшли до висновку, що середня ціна виросла на 10% у порівнянні з минулим роком.



Середня ціна на смартфони по частинах світу Середня ціна на смартфони по частинах світу

Найбільший стрибок у 13% помітили у Китаї, де вона зараз становить $ 310.

У Європі ріст склав 1% – до $ 291.

Найдорожчі смартфони у Північній Америці – $ 471, що на 7% більше у порівнянні з другим кварталом 2019 року.

На думку аналітиків, на зростання цін вплинуло скорочення ринку смартфонів на цілих 23% (8% у преміальному сегменті), а також поява пристроїв з підтримкою мереж п'ятого покоління, вартість яких вища, ніж у 4G-моделей.



Найбільше у другому кварталі 2020 року вдалося заробити Apple

За підрахунками аналітиків, падіння попиту призвело до того, що виторг виробників смартфонів у другому кварталі цього року виявилася на 15% меншим, ніж роком раніше. При цьому найбільше за традицією заробила Apple – 34% від продажу всіх смартфонів. 20% від загального виторгу припало на HUAWEI, 17% – на Samsung, 7% і 6% – на vivo і OPPO відповідно.

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