Вісім пісень з ізоляції: українець знявся в опері від Apple, знятій на iPhone

Сервіс Apple Music представив світову прем'єру опери "Вісім пісень з ізоляції" ("Eight Songs From Isolation"). Це перший у світі проєкт такого формату, який повністю зняли за допомогою iPhone 11 Pro.

Над ним дистанційно працювали диригент Олівер Зеффман, режисер Біллі Бойд Кейп і ще майже п'ятдесяти музикантів з Північної Америки, Європи, Африки та Азії.

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"Кризи часто спонукали художників створювати не тільки нові творіння, а й нові способи роботи. Пандемія, яка охопила світ, зробила неможливими дві фундаментальні вимоги більшості форм мистецтва – взаємодію художників один з одним, а також художників з аудиторією. – зазначив Зеффман. – Замість того, щоб намагатися переформатувати щось написане в іншому контексті, я відчував, що з художньої точки зору необхідно створити щось нове і дуже важливе для нашої поточної ситуації. Музика – великий об'єднувач, і я хочу подякувати всім, хто зібрався разом, з таким ентузіазмом і відданістю справі, щоб створити нову оперу, яка, як ми сподіваємося, знайде відгук у публіки й об'єднає людей по всьому світу".

Автори проєкту залучили до співпраці вісьмох видатних композиторів, у тому числі Томаса Адеса і Іллю Демуцького, а також оперних виконавців Йестіна Девіса, українця Андрія Кімача і Сару Конноллі.

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