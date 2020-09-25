Борються з жадібністю: Epic Games та інші компанії об'єдналися проти Apple

До боротьби з Apple також долучився Spotify

Слідом за творцями Fortnite про свої претензії до політики Apple щодо публікації додатка для iOS заявили й інші розробники програмного забезпечення. Щоб об'єднати зусилля, вони створили спеціальну організацію, покликану боротися з "непомірними апетитами" корпорації. У чому їхні претензії?

Некомерційна організація під назвою "Коаліція за справедливість додатків", за словами її організаторів, виступатиме за законодавчі та нормативні зміни, спрямовані на боротьбу з монополією великих видавців, таких як Apple і Google, на ринку мобільних додатків.

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Однією зі своїх головних "цілей" творці коаліції називають компанію з Купертіно. Зокрема, організація пред'являє претензії до податку у розмірі 30% на будь-які транзакції, що проходять через App Store, відсутність в iOS підтримки альтернативних магазинів додатків, а також пріоритетне просування компанією власних сервісів і софту.

До складу коаліції вже увійшли такі компанії, як Spotify, Tinder і Epic Games.

Остання уже судиться з Apple, яка видалила з App Store шутер Fortnite. Причиною інциденту стала поява в грі власного магазину, транзакції в якому проводилися в обхід "яблучної" платформи.

Корпорація, своєю чергою, подала зустрічний позов, перед цим пригрозивши "опальному" розробнику повним відімкненням аккаунту – і частково виконала загрозу. Пізніше стало відомо, що у результаті цих дій Epic Games втратила 60% своєї iOS-аудиторії.

Претензії на адресу Apple пред'явив і потоковий сервіс Spotify, який звинуватив компанію у монополії після анонсу передплатного сервісу Apple One. Раніше проти політики App Store висловився і засновник Telegram Павло Дуров. Він заявив, що корпорація повинна надати користувачам можливість завантаження додатків зі сторонніх джерел.

Про свої подальші дії учасники коаліції поки офіційно не оголосили – імовірно в найближчому майбутньому Apple може зіткнутися з новими судовими позовами.

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