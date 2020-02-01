Apple виявилась непереконливою: iPhone змусять замінити Lightning на USB Type-C

Європарламент проголосував за прийняття єдиного стандартного роз'єму зарядки для мобільних пристроїв. За прийняття стандарту проголосували 582 парламентаріїв, проти висловилися лише 40, а 37 утрималися.

Тепер Єврокомісія повинна розробити регламент для єдиного зарядника до липня 2020 року. Поки законодавці не назвали точний стандарт, однак з величезною ймовірністю мова йде про USB Type-C.

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Нововведення в європейські закони суттєво вплинуть на виробників мобільних пристроїв. Особливо це вплине на Apple. Якщо виробники смартфонів і планшетів з Android і самі активно переходять на роз'єм USB Type-C, то Apple пручається і тримається за свій фірмовий Lightning.

Днями Apple навіть вибухнула коментарем, висловившись проти ініціативи Європарламенту. Apple стверджує, що універсальний зарядник "задушить інновації".

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Нагадаємо, що порт Lightning представили з запуском iPhone 5, а до цього у смартфонів Apple використовувалися громіздкі зарядники. Втім, зрушення є і у Apple. У 2018 році представили перший мобільний гаджет Apple з роз'ємом USB Type-C, ним став iPad Pro. Чутки про перехід iPhone на USB Type-C розбурхують розуми фанатів вже кілька років, але поки дива так і не сталося.

А ви за те, щоб iPhone отримав вхід USB Type-C?

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