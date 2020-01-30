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iPhone пройшов "космічне" випробування на міцність

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У результаті експерименту жоден iPhone не постраждав - фото 1
У результаті експерименту жоден iPhone не постраждав

Протестувати міцність смартфона можна різними способами, у тому числі і найбільш екстремальними. Глава компанії SpinLaunch, що готує "кінетичні" запуски вантажів у космос, випробував власний iPhone, розкрутивши його за допомогою спеціального обладнання для створення гігантських штучних навантажень.

SpinLaunch має намір організувати доставку супутників й інших вантажів на орбіту, запускаючи їх з Землі без використання ракетних двигунів – за допомогою гігантських строп.

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"За останні роки компанія провела сотні "швидкісних" тестів. Більшість з них призначалися для вивчення і вдосконалення системи, але деякі були покликані заспокоїти скептично налаштованих інвесторів і потенційних клієнтів, які не вірили, що вантаж зможе витримати екстремальні навантаження.

Команда обертала на високих швидкостях сонячні панелі, лінзи телескопів, акумулятори, GPS-модулі і керуючі комп'ютери – вони вціліли з мінімальними або нульовими ушкодженнями. В одному з тестів вони прикріпили до центрифуги iPhone і змусили його обертатися з величезною швидкістю – у п'ять разів швидшою за швидкість звуку", – повідомляють журналісти.

iPhone після експерименту продовжив нормально працювати - фото 383066
iPhone після експерименту продовжив нормально працювати

Після тесту, під час якого смартфон пережив навантаження у 10 000 разів сильніше за силу тяжіння на поверхні Землі, засновник компанії Джонатан Яни успішно використовував смартфон для зв'язку з колегою у додатку FaceTime. Це, за словами представників компанії, свідчить про здатність електронних компонентів витримувати екстремальні навантаження під час прискорення, хоча деякі з пристроїв потребуватимуть незначних модифікацій.

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Джерело: Wired
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