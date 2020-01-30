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Аналітики підбили підсумки 2019 року на ринку смартфонів: Samsung посів перше місце

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2019 рік був максимально успішним для компанії Samsung - фото 1
2019 рік був максимально успішним для компанії Samsung

Дослідницька компанія Strategy Analytics підбила підсумки за станом ринку смартфонів за четвертий квартал минулого року і весь 2019 рік. Опублікований звіт показав дуже несподіваний розподіл сил серед найбільших виробників.

За даними Strategy Analytics, у четвертому кварталі 2019 року всі компанії відвантажили 374,5 мільйона смартфонів. Найбільше реалізувати пристроїв за цей період вдалося Apple – 70,7 млн ​​штук або 18,9% від загального числа. Правда, якщо брати до уваги весь минулий рік, то купертінівська корпорація посіла лише третє місце з помітним відставанням від двох лідерів.

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Samsung у четвертому кварталі не вистачило лише 2 мільйонів пристроїв, щоб обігнати Apple, натомість за підсумками року південнокорейський гігант – беззаперечний лідер з 295,1 млн відвантажених пристроїв – майже на 100 мільйонів більше у порівнянні з "яблучним" конкурентом.

Аналітики підбили підсумки 2019 року на ринку смартфонів: Samsung посів перше місце - фото 383186

HUAWEI під кінець року відвантажила 56 мільйонів смартфонів, а за весь 2019 рік вона реалізувала 240,5 млн гаджетів, посівши друге місце після Samsung.

Четверту і п'яту позицію за підсумками 2019 року посіли Xiaomi і OPPO, відвантаживши 124,8 і 115,1 мільйона смартфонів відповідно.

Аналітики підбили підсумки 2019 року на ринку смартфонів: Samsung посів перше місце - фото 383185

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Джерело: strategyanalytics
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