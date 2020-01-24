Прагнення до єдиного зарядного пристрою вбиває інновації: Apple

В Apple вважають, що відмовлятися від Lightning не слід

Європарламент знову приступив до активного вирішення питання з уніфікацією єдиного стандарту зарядних пристроїв. Чиновники планують примусово зобов'язати компанії, що займаються виробництвом смартфонів, перейти на використання універсального роз'єму. В Apple є на це своя думка.

Представники Apple відреагували на цю ініціативу, зазначивши, що таким чином ЄС "задушить інновації".

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На думку Apple, будь-які правила, що обмежують виробника у виборі типу роз'єму для смартфона, будуть більше шкодити користувачам, ніж допомагати. Для підтвердження своєї заяви вендор представив результати дослідження аналітичної компанії Copenhagen Economics. Експерти підрахували, що перехід гаджетів Apple на інший тип зарядного пристрою обійдеться у $ 1,7 мільярда і може вдарити по екології, оскільки мільйонам людей доведеться відмовитися від використання Lightning, викинувши старі блоки живлення та кабелі.

"Apple виступає за інновації. Ми вважаємо, що рішення ЄС зі стандартизації зарядних пристроїв принесе шкоду як споживачам, так і розвитку технологій. Порт Lightning сьогодні використовується більш, ніж на 1 мільярді пристроїв. Заборона на використання даного стандарту може привести до появи величезної кількості електронних відходів", – зауважили у компанії.

Також в Apple нагадали про те, що у 2009 році Комісія вже розглядала варіант переходу на micro-USB, чим могла б обмежити розвиток Lightning і USB Type-C. У результаті виробники самі відмовилися від 30 видів зарядних пристроїв, зупинившись на трьох: USB Type-C, micro-USB і Lightning.

Відмова від Lightning може нашкодити не лише компанії

Ми сподіваємося, що Комісія продовжить шукати рішення, яке не обмежуватиме здатність галузі впроваджувати інновації та пропонувати клієнтам нові цікаві технології, – заявили в Apple.

Представники корпорації також відзначили, що індустрія і так скоротила кількість типових роз'ємів до трьох, а незабаром, з відмовою від micro-USB, їх і зовсім залишиться два. У компанії сподіваються, що Європейська Комісія знайде рішення проблеми, яке не завдасть шкоди здатності виробника до впровадження інновацій.

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