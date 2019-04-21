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Apple програла права на знаменитий вислів Стіва Джобса

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На початку квітня Apple вже програла аналогічний суд Swatch - фото 1
На початку квітня Apple вже програла аналогічний суд Swatch / YouTube

Apple програла юридичну битву швейцарському виробнику годинників Swatch. Австралійський комітет з товарних знаків став на сторону годинникової компанії у питанні використання фрази One more thing.

Юристи Apple наполягали, що слоган One more thing асоціюються зі Стівом Джобсом, хоча його також озвучує і Тім Кук під час презентацій.

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За словами представників Swatch, компанія збиралася використовувати фразу One more thing для просування фільму про годинник. Ця ідея з'явилася після перегляду серіалу "Коломбо", герой якого часто говорив Just one more thing.

Вислухавши доводи адвокатів, інспектор Адріан Річардс став на сторону Swatch. Тепер Apple має оплатити юридичні витрати Swatch. Річардс пояснив своє рішення тим, що Apple ніколи не використовувала слоган One more thing щодо будь-якого пристрою.

Apple програла права на знаменитий вислів Стіва Джобса - фото 323002

На початку квітня Apple вже програла аналогічний суд Swatch. Адвокати Apple хотіли заборонити Swatch використовувати слоган Tick Different. На їхню думку, він співзвучний з фразою Think Different, яка часто асоціюється з Apple.

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Джерело: hindustantimes
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