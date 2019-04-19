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Як гаджети Apple не дають викрасти автомобіль: несподіване відкриття

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У iPad виявили ще одну несподівану користь - фото 1
У iPad виявили ще одну несподівану користь

Власники iPad Pro і Apple Pencil з'ясували, що пристрої під час зарядки блокують сигнали розташованого поблизу брелока, а також заважають роботі системи безключового доступу. Компанія Apple визнала проблему та пояснила це особливістю безпровідної зарядки.

На сторінці, присвяченій зарядці Apple Pencil другого покоління від iPad Pro, з'явилася виноска про можливі збої у роботі систем безключового доступу. Apple пояснює, що накладення сигналів може перешкодити відкрити автомобіль за допомогою електронного ключа. Щоб усунути проблему, потрібно прибрати ключ від планшета або зняти Apple Pencil з зарядки.

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Видання Gizmodo вказує, що про проблеми з безпровідними зарядними пристроями та брелоками для автомобілів відомо давно. Wireless Power Consortium, який займається кураторством стандарту безпровідної зарядки Qi, навіть випустив низку рекомендацій з використання сертифікованих зарядок в автомобілях. У документі зазначено, що перешкоди можуть виникнути при розблокуванні дверей, їх відкритті або запуску двигуна. Виробникам пристроїв рекомендується вказувати, що вони можуть заважати роботі електронного ключа, а також враховувати це при установці зарядки.

Заряджання Apple Pencil запобігає безключовому доступу - фото 322547
Заряджання Apple Pencil запобігає безключовому доступу / The Verge

Раніше повідомлялося, що BMW має намір з наступного року перетворити систему CarPlay, що дозволяє інтегрувати смартфон Apple в мультимедійну систему автомобіля, на сервіс по підписці – з цього року для доступу до системи власники автомобілів зобов'язані будуть платити 80 доларів на рік.

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Джерело: Gizmodo
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