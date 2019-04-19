На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Як гаджети Apple не дають викрасти автомобіль: несподіване відкриття
-
- 12
Власники iPad Pro і Apple Pencil з'ясували, що пристрої під час зарядки блокують сигнали розташованого поблизу брелока, а також заважають роботі системи безключового доступу. Компанія Apple визнала проблему та пояснила це особливістю безпровідної зарядки.
На сторінці, присвяченій зарядці Apple Pencil другого покоління від iPad Pro, з'явилася виноска про можливі збої у роботі систем безключового доступу. Apple пояснює, що накладення сигналів може перешкодити відкрити автомобіль за допомогою електронного ключа. Щоб усунути проблему, потрібно прибрати ключ від планшета або зняти Apple Pencil з зарядки.
І ще: Справжня легенда: тюнер удосконалив старенький Trabant
Видання Gizmodo вказує, що про проблеми з безпровідними зарядними пристроями та брелоками для автомобілів відомо давно. Wireless Power Consortium, який займається кураторством стандарту безпровідної зарядки Qi, навіть випустив низку рекомендацій з використання сертифікованих зарядок в автомобілях. У документі зазначено, що перешкоди можуть виникнути при розблокуванні дверей, їх відкритті або запуску двигуна. Виробникам пристроїв рекомендується вказувати, що вони можуть заважати роботі електронного ключа, а також враховувати це при установці зарядки.
Раніше повідомлялося, що BMW має намір з наступного року перетворити систему CarPlay, що дозволяє інтегрувати смартфон Apple в мультимедійну систему автомобіля, на сервіс по підписці – з цього року для доступу до системи власники автомобілів зобов'язані будуть платити 80 доларів на рік.
Читайте також: Genesis зробила компактний електрокар з гільйотинами
-
20:01Порошенко vs Зеленський: реакція мережі на історичні дебати
-
19:59Названо найкращий камерофон за версією DxOMark
-
19:55Стали на коліна: Порошенко та Зеленський вибачилися перед українцями
-
19:55Ангел Victoria's Secret похвалилася стрункою фігурою в бікіні
-
19:50Холостяк 7 випуск 2019: дивитись онлайн, хто покинув 9 сезон
-
Тест з 90-х: Як добре ти пам'ятаєш своє дитинство?
-
19:44Американський гонщик похизувався потужним Ford Raptor
-
19:39На Гаваях завдяки дрону виявили незвичайну квітку: відео
-
19:29Порошенко несподівано прийшов на сцену Зеленського: перше рукостискання кандидатів
-
19:23Так можна приготувати будь-яке м'ясо: простий рецепт у мультиварці
-
19:11Сексуальна Ірина Шейк поділилася спокусливим знімком з моря
-
18:58Один із найстаріших месенджерів готується до закриття
-
18:45Дебати Зеленський – Порошенко: онлайн трансляція з НСК Олімпійський
-
18:44Відео серії пенальті у матчі Шахтар – Динамо побило рекорд в YouTube
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
18:3169-річна спортсменка побила світовий рекорд з паверліфтингу
-
18:21Зубна нитка: чому не варто неї користуватися
-
18:10Гороскоп на 20 квітня 2019: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
18:00Тільки для дорослих: відомі казки на еротичний лад (18+)
-
17:58Джон Вік 3: вийшов сюжетний уривок блокбастера з Кіану Рівзом
-
17:48Медики назвали найкращий місяць для зачаття
-
17:41Вчені з'ясували, як покращити якість сексу
-
17:32Сервіс прокату електросамокатів розробив систему розпізнавання нетверезих водіїв
-
17:22Зірка Кварталу 95 розповіла про свої доходи
-
17:13Зірка Гри престолів Джейсон Момоа вперше за 7 років збрив бороду: фотофакт
-
20:01Порошенко vs Зеленський: реакція мережі на історичні дебати
-
18:45Дебати Зеленський – Порошенко: онлайн трансляція з НСК Олімпійський
-
18:00Тільки для дорослих: відомі казки на еротичний лад (18+)
-
16:00Дебати Порошенко vs Зеленський: коли і де дивитися онлайн з Олімпійського
-
15:00Анекдоти про буденне: смішні жарти та історії з життя
-
13:33Команда Зеленського: що треба знати про радників кандидата в президенти
-
12:11Чіп і Дейл, Черепашки Ніндзя, Злюки Бобри та інші: найкращі музичні заставки з дитинства
-
10:20З'явилася перша мобільна бібліотека аудіокниг українською мовою
-
07:15Яку погоду очікувати 19 квітня в Україні
- 18 квітня
-
21:47Володимир Зеленський представив свою команду: Комаровський і Ко
-
20:31Ток-шоу Право на владу: дивитися онлайн прямий ефір із Зеленським
-
17:21Леон через 25 років: як змінилися улюблені герої фільму
-
15:30З'явився новий рейтинг кандидатів у президенти України на вибори 2019
-
14:45Сакури в України: коли і куди поїхати, щоб помилуватися цвітінням
-
12:00Тест для кмітливих. Вгадай, хто ховається на фото!
-
09:28Дебати на НСК Олімпійський: про що домовилися кандидати
-
07:15Яку погоду очікувати в Україні 18 квітня
- 17 квітня
-
21:54Науковці розповіли, як красиві люди ставляться до сексу
-
19:24Вихідні у квітні 2019 в Україні: коли і скільки вихідних на свята
-
18:00Сороміцькі анекдоти: веселі жарти про стосунки та секс (18+)
-
14:50Сексуальний гороскоп для чоловіків: характеристика знаків Зодіаку
-
13:25Порошенко погодився на дебати 19 квітня на Олімпійському: названо час
-
11:50Як довго я на тебе чекала: чим закінчився серіал і чи буде продовження
-
09:00Зеленський розповів, хто отримає квитки на дебати 19 квітня
-
07:15Потепління і дощі: прогноз погоди 17 квітня в Україні