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Без мережі: Apple удосконалить функцію Знайти iPhone
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Журналісти кількох новинних видань повідомляють, що Apple працює над об'єднанням додатків Знайти друзів і Знайти iPhone, а також над власним пошуковим трекером.
Новий додаток має ґрунтуватися на Marzipan для роботи як на iOS, так і на macOS. Він надасть користувачам ті ж можливості, що і додатки Знайти друзів і Знайти iPhone.
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Крім цього, очікується поява нової функції Знайти мережу, схожу на систему відстеження через Bluetooth аналогічно з пошуковим трекерам Tile. Це дозволить користувачам відстежувати свої гаджети Apple без Wi-Fi або під'єднання через стільникову мережу.
Портал 9to5Mac, посилаючись на анонімні джерела, стверджує, що Apple зацікавлена у відстеженні пристроїв сторонніх виробників за допомогою пошукового трекера під кодовою назвою "B389". Згідно з даними інсайдерів, його можна буде прикріпити до будь-якої речі і прив'язати до облікового запису iCloud, після чого на iPhone стануть надходити повідомлення про місцеперебування нового гаджета.
Крім того, в "B389" можна буде додати контактну інформацію, щоб при увімкнутому режимі пропажі власник отримав повідомлення про сканування стороннім пристроєм.
Варто відзначити, що Apple і Tile – близькі партнери. Як відомо, Tile була однією з перших компаній, яка заявила про підтримку Команд Siri в iOS 12. Вона дозволяла людям за допомогою голосових команд "знайди мої ключі" або "знайди мій скутер" відшукувати загублені речі.
Невідомо, чи планує Apple ліцензувати технологію Tile, щоб уникнути можливих судових позовів. Теоретично Apple могла б просто купити Tile, як вона раніше придбала Beddit, щоб використовувати її технологію моніторингу сну.
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