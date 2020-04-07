Ані дня без спорту: Світоліна показала свої карантинні тренування

Чарівна українська тенісистка Еліна Світоліна на власному прикладі доводить, що займатися вдома під час карантину можна, і навіть потрібно. Дівчина регулярно викладає на своїй сторінці в інстаграмі відео, на яких показує, як підтримує фізичну форму без походів до залу.

Інвентар Еліни, до слова, надзвичайно простий і не потребує додаткових витрат. Тенісистка просто взяла те, що було під рукою. Так у її розпорядженні опинилась банка горіхової пасти, скотч і упаковки зі смаколиками.

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У пості вона також запитала своїх підписників: "Яке тренування ви хотіли би бачити у моєму наступному дописі?"

Леся Нікітюк не оминула увагою пост 25-річної Світоліної, написавши: "Дуже хороші вправи. Зараз доїм і почну". Інші коментатори теж не забарилися: "Супер. Сет вправ. Після такого навантаження задумаєшся, чи їсти всілякі смаколики". Також зірку тенісу хвалили за відмінну фізичну форму та просили наступного разу зняти комплекс вправ на руки.

А ви займаєтесь спортом на карантині вдома? Пишіть у коментарях і діліться своїми корисними вправами, які допомагають залишатися у відмінній формі.

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