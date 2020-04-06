Ексфутболіст Шахтаря у спокусливій сукні підірвав мережу: відео

Футболіст Дуглас Коста приміряв жіночу сукню. Дивіться відео!

Ексфутболіст "Шахтаря" Дуглас Коста разом зі своєю дівчиною Наталею Фелікс знайшли оригінальне заняття на період карантину.

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Так, бразильський гравець італійського футбольного клубу "Ювентус" Дуглас Коста надів жіночу сукню, а його дівчина – стильне вбрання коханого. Відповідне відео з'явилося на сторінці "433" в соціальній мережі Instagram.

Слід зазначити, що навіть сам футболіст оцінив цей пост і посміявся разом з уболівальниками. Також французький футболіст Франк Рібері прокоментував цей короткий ролик.

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