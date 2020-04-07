Ібрагімович відповів на виклик Погби: ти будеш вражений

Нападник футбольного клубу "Мілан" Златан Ібрагімович відповів на виклик, який кинув гравець збірної Франції та команди "Манчестер Юнайтед" Поль Погба.

У короткому відео Ібрагімович показав свою майстерність у володінні м'ячем.

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"Непогано для такого високого гравця. Давай я тобі покажу ось таке. Можливо, тебе вразить", – сказав 38-річний футболіст "Мілану". Цікаво, що на відео Ібрагімович демонструє не лише чудові навички футболіста, але й заграє з баскетбольною темою: він одягнений у футболку клубу "Лейкерс", а деякі фінти з м'ячем нагадують трюки баскетболістів.

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