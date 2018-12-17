Ангел Victoria's Secret показала незвичайне тренування

Американська модель Жасмін Тукс поділилась з прихильниками записом одного зі своїх тренувань, які можна повторити вдома.

27-річна американська топ-модель та ангел Victoria's Secret Жасмін Тукс встигає тішити прихильників не лише з модних подіумів, обкладинок журналів та реклами брендів. Дівчина також веде профіль в соцмережі Instagram, де у неї понад 3 млн підписників. І це не дивно, адже красуня ділиться майже всім, що з нею трапляється.

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Періодично на її сторінці можна знайти відео з тренувань, адже Жасмін важко працює над тим, щоб виглядати чудово. Нещодавно модель нагадала про те, що регулярно відвідує зал, та поділилась лайфхаком, що робити, якщо немає спеціального тренажера для ніг. Таке вправу можна повторити і вдома:

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