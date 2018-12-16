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Ангел Victoria's Secret Тейлор Хілл без макіяжу здивувала фанатів

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Ангел Victoria's Secret Тейлор Хілл без макіяжу - фото 1
Ангел Victoria's Secret Тейлор Хілл без макіяжу / instagram.com/taylor_hill

Чарівна модель Victoria's Secret Тейлор Хілл показала прихильникам, як насправді виглядає поза модними подіумами.

22-річна американська модель Тейлор Хілл підкорює своєю красою не лише на модних шоу, а й на профілі в соцмережі Instagram, де за нею стежать понад 12 мільйонів користувачів.

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Там дівчина ділиться майже усім, що трапляється в її житті. Нещодавно Тейлор опублікувала чесне селфі перед сном без макіяжу, показавши недоліки власної шкіри. Так вона вкотре підтвердили, що навіть ангели Victoria's Secret - прості дівчата, які багато працюють над тим, щоб добре виглядати.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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