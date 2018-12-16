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Кендалл Дженнер у купальнику подякувала фанатам

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Кендалл Дженнер у купальнику - фото 1
Кендалл Дженнер у купальнику / instagram.com/kendalljenner

Популярна модель Кенделл Дженнер похизувалась струнким тілом у бікіні, викликавши захват у прихильниках.

23-річна американська модель та учасниця реаліті-шоу про життя родини Кардашян Кендалл Дженнер встигає не лише займатись кар'єрою та різноманітними модними проектами, а й вести профіль в соцмережі Instagram. Там дівчина активно ділиться всім, що трапляється в її житті.

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Нещодавно Кендалл похизувалась своїм тілом у купальнику, подякувавши таким чином за те, що у неї вже понад 100 мільйонів підписників. Дівчина зазначила, що дуже любить всіх фанатів і дуже їм вдячна.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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