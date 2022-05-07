Андрій Шевченко зіграє у матчі на підтримку України

Футболіст та колишній тренер національної збірної Андрій Шевченко повернеться у гру й одягне футбольну форму. Він стане гравцем збірної світу у благодійному матчі на підтримку України.

Гра між збірною Англії (Гарі Невіл, Джеймі Каррагер, Джо Коул, Харрі Реднапп, Девід Сімен та інші) та збірною світу (Усейн Болт, Патріс Евра, Арсен Венгер, Роббі Кін та інші) відбудеться у Лондоні 12 червня.

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Андрій Шевченко повернеться на футбольне поле й закликає вболівальників прийти на цей благодійний матч. Гра відбуватиметься під егідою ЮНІСЕФ на підтримку України.

"Я повернувся. Ще ніколи ця гра не була такою важливою", – сказав Шевченко в анонсі до матчу.

До слова, Андрій Шевченко з перших днів повномасштабної війни допомагає Україні – фінансово й інформаційно.

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