Усик та Ломаченко потрапили у ТОП 10 найкращих боксерів сучасності

Видання The Ring оприлюднило десятку найкращих боксерів. До списку увійшли й українці – Олександр Усик та Василь Ломаченко. Зауважте, що рейтинг сформували без поділу на вагові категорії.

Авторитетне видання The Ring опублікувало новий рейтинг найкращих боксерів сучасності за їхньою версією.

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Перше місце дісталося Саулю Канело Альваресу. Другу позицію посів українець – Олександр Усик, чемпіон світу у важкій вазі за версіями WBA (Super), WBO, IBF та IBO. Третім визнали Теренса Кроуфорда.

Василь Ломаченко теж став одним з десяти найкращих боксерів. Він на сьомій сходинці рейтингу.

Рейтинг ТОП 10 P4P від видання The Ring:

Сауль Альварес Олександр Усик Теренс Кроуфорд Наоя Іноуе Еррол Спенс Хуан Франциско Естрада Василь Ломаченко Джош Тейлор Роман Гонсалес Казуто Іока

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