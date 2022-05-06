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війна

Усик та Ломаченко потрапили у ТОП 10 найкращих боксерів сучасності

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Усик та Ломаченко потрапили у ТОП 10 найкращих боксерів сучасності - фото 1

Видання The Ring оприлюднило десятку найкращих боксерів. До списку увійшли й українці – Олександр Усик та Василь Ломаченко. Зауважте, що рейтинг сформували без поділу на вагові категорії.

Авторитетне видання The Ring опублікувало новий рейтинг найкращих боксерів сучасності за їхньою версією.

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Перше місце дісталося Саулю Канело Альваресу. Другу позицію посів українець – Олександр Усик, чемпіон світу у важкій вазі за версіями WBA (Super), WBO, IBF та IBO. Третім визнали Теренса Кроуфорда.

Василь Ломаченко теж став одним з десяти найкращих боксерів. Він на сьомій сходинці рейтингу.

Усик та Ломаченко потрапили у ТОП 10 найкращих боксерів сучасності - фото 504759

Рейтинг ТОП 10 P4P від видання The Ring:

  1. Сауль Альварес
  2. Олександр Усик
  3. Теренс Кроуфорд
  4. Наоя Іноуе
  5. Еррол Спенс
  6. Хуан Франциско Естрада
  7. Василь Ломаченко
  8. Джош Тейлор
  9. Роман Гонсалес
  10. Казуто Іока

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