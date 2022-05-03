Футболісти "Шахтаря" зіграли матч у футболках з Маріуполем

Гравці ФК "Шахтар" вийшли на благодійний матч у спеціальних футболках, які мали на меті привернути увагу до Маріуполя та Азовсталі.

Раніше футболісти вже виходили на гру в футболках з фотографіями українських дітей, які постраждали від російських окупантів – загиблої крихітки з Одеси та маленької дівчинки, яка ховається в укритті від бомбардувань.

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На цей раз "Шахтар" мав футбольний поєдинок з хорватським ФК "Хайдуком". Українські футболісти були одягнені у футболки, які мають нагадати світовій спільноті про відповідальність за людей, які переховуються на заводі "Азовсталь" та потерпають у всьому Маріуполі від російських окупантів.

"Азовсталь" – це символ опору та боротьби за життя! А життя має перемогти!" – прокоментували на офіційній сторінці "Шахтаря".

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