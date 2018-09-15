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Amazon запатентувала металеві клітки для співробітників
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Компанія Amazon у 2016 році запатентувала металеві клітки для перевезення співробітників по складах компанії. Патент отримав назву "Система та метод транспортування персоналу в зоні активної роботи".
Згідно з задумом, пересувні металеві клітки повинні захищати співробітників компанії, які працюють в складських приміщеннях, від всіляких роботизованих пристроїв під час переміщення на великі відстані. Наприклад, такі клітки будуть корисні при перетині робочої зони, щоб дістатися до кімнати відпочинку, або для лагодження несправного робота.
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"Я впевнений, що клітка була розроблена для безпеки працівників. Крім того, цей патент був опублікований кілька років тому. Багато великих компаній подають дивні заявки на патенти", – написав один з амбасадорів Amazon в Twitter.
Патент також прокоментував старший віце-президент Amazon з операційної діяльності Дейв Кларк.
"Іноді навіть погані ідеї перетворюються на патенти. Ми ніколи не використовували цю технологію і не плануємо. Ми розробили краще рішення: маленькі жилети, які змушують будь-які роботизовані пристрої зупинятися, коли вони підходять до людини", – прокоментував Кларк.
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