Amazon наймає людей для написання постів у Twitter

Журналісти TechCrunch виявили в Twitter мережу з 15 профілів, автори яких називають себе "Амбасадорами" Amazon і розповідають про переваги роботи в компанії: хороші умови праці, високі зарплати та цікаві завдання.

У всіх – однакове оформлення з логотипом Amazon на обкладинці і схожий опис акаунтів. Крім цього, у своїх повідомленнях, які буквально оспівують компанію, "Амбасадори" використовували схожі текстові шаблони.

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Армія ботів Amazon

Як можна помітити, біля імені кожного профілю стоїть позначка FC Ambassador. FC означає fulfillment centers, центри збирання та відправки замовлень. "Амбасадори" в основному відповідають на твіти інших людей, які згадують Amazon або засновника компанії Джеффа Безоса в негативному ключі.

Did you know that Amazon pays warehouse workers 30% more than other retailers? I feel proud to work for Amazon - they've taken good care of me. Much better than some of my previous employers. — Shaye - Amazon FC Ambassador (@AmazonFCShaye) 21 серпня 2018 р.

1. "Боже мій, Amazon, просто плати більше своїм працівникам!".

2. "А ви знали, що Amazon платить співробітникам складів на 30% більше, ніж інші ритейлери? Я пишаюся роботою в Amazon, вони піклуються про мене. Набагато краще, ніж попередні роботодавці".

"Autobots, transform and roll out!" Actually, if amzn did use bots to reply to social media, would be more entertaining than me At the bldg I work at I dont feel mistreated. My safety/well being are a top priority for my managers. I even get to use a real bathroom when I want — Phil - Amazon FC Ambassador (@AmazonFCPhil) 23 серпня 2018 р.

1. "Amazon ставиться до співробітників як до лайна. Боти, вперед".

2. "Насправді, якби Amazon використовувала ботів, вони були б цікавіші за мене. До речі, я не відчуваю себе утиснутим на роботі, моя безпека та самопочуття важливі для керівництва. Я навіть можу використовувати справжню ванну кімнату тоді, коли захочу".

Non exploited FC worker, checking in. Our compensation/benefits pkg is actually pretty good. (I make more than enough to sustain my lifestyle.) And I work in a safety conscious, secure, clean facility, with a great team. — Carol - Amazon FC Ambassador (@AmazonFCCarol) 23 серпня 2018 р.

1. "Безос багатий не тільки тому що працівників експлуатують, але ще й тому що його орда може експлуатувати значно більше, ніж він сам".

2. "Привіт, це не експлуатований працівник. Наші зарплати і премії хороші, я отримую більш ніж достатньо для свого способу життя. Я працюю в безпечних умовах, чистому приміщенні і в крутій команді".

Цікаво, що самі "Амбасадори" стверджують, що вони працюють на звичайних позиціях на складі, їх не змушують писати такі повідомлення і не платять за покращення іміджу компанії в Twitter. При цьому в Amazon повідомили, що спам-боти "Амбасадор" – це окрема оплачувана посада на повний робочий день, яку можуть зайняти співробітники з досвідом роботи на складах.

"Ми вважаємо за необхідне розповідати людям про фактичні умови роботи у нас, і програма "Амбасадор" – велика частина цієї роботи нарівні з турами по складах Amazon", – заявили в компанії.

Не секрет, що після торішньої низки публікацій колишніх співробітників компанії про важкі умови праці і безжальну експлуатацію з боку керівництва репутація Amazon сьогодні залишає бажати кращого, пише TechCrunch. Очевидно, відтоді всередині корпорації відбулися зміни, і вона хоче повернути собі колишню велич.

"Але у цьому випадку Amazon вибрала явно неправильну HR-стратегію", – підсумували новина журналісти TechCrunch.

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