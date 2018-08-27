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Amazon наймає людей для написання постів у Twitter

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У Twitter працівники хвалять компанію - фото 1
У Twitter працівники хвалять компанію / nonworkplace

Журналісти TechCrunch виявили в Twitter мережу з 15 профілів, автори яких називають себе "Амбасадорами" Amazon і розповідають про переваги роботи в компанії: хороші умови праці, високі зарплати та цікаві завдання.

У всіх – однакове оформлення з логотипом Amazon на обкладинці і схожий опис акаунтів. Крім цього, у своїх повідомленнях, які буквально оспівують компанію, "Амбасадори" використовували схожі текстові шаблони.

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Армія ботів Amazon - фото 272415
Армія ботів Amazon

Як можна помітити, біля імені кожного профілю стоїть позначка FC Ambassador. FC означає fulfillment centers, центри збирання та відправки замовлень. "Амбасадори" в основному відповідають на твіти інших людей, які згадують Amazon або засновника компанії Джеффа Безоса в негативному ключі.

1. "Боже мій, Amazon, просто плати більше своїм працівникам!".

2. "А ви знали, що Amazon платить співробітникам складів на 30% більше, ніж інші ритейлери? Я пишаюся роботою в Amazon, вони піклуються про мене. Набагато краще, ніж попередні роботодавці".

1. "Amazon ставиться до співробітників як до лайна. Боти, вперед".

2. "Насправді, якби Amazon використовувала ботів, вони були б цікавіші за мене. До речі, я не відчуваю себе утиснутим на роботі, моя безпека та самопочуття важливі для керівництва. Я навіть можу використовувати справжню ванну кімнату тоді, коли захочу".

1. "Безос багатий не тільки тому що працівників експлуатують, але ще й тому що його орда може експлуатувати значно більше, ніж він сам".

2. "Привіт, це не експлуатований працівник. Наші зарплати і премії хороші, я отримую більш ніж достатньо для свого способу життя. Я працюю в безпечних умовах, чистому приміщенні і в крутій команді".

Цікаво, що самі "Амбасадори" стверджують, що вони працюють на звичайних позиціях на складі, їх не змушують писати такі повідомлення і не платять за покращення іміджу компанії в Twitter. При цьому в Amazon повідомили, що спам-боти "Амбасадор" – це окрема оплачувана посада на повний робочий день, яку можуть зайняти співробітники з досвідом роботи на складах.

"Ми вважаємо за необхідне розповідати людям про фактичні умови роботи у нас, і програма "Амбасадор" – велика частина цієї роботи нарівні з турами по складах Amazon", – заявили в компанії.

Не секрет, що після торішньої низки публікацій колишніх співробітників компанії про важкі умови праці і безжальну експлуатацію з боку керівництва репутація Amazon сьогодні залишає бажати кращого, пише TechCrunch. Очевидно, відтоді всередині корпорації відбулися зміни, і вона хоче повернути собі колишню велич.

"Але у цьому випадку Amazon вибрала явно неправильну HR-стратегію", – підсумували новина журналісти TechCrunch.

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Джерело: techcrunch
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