На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Amazon наймає людей для написання постів у Twitter
-
- 33
Журналісти TechCrunch виявили в Twitter мережу з 15 профілів, автори яких називають себе "Амбасадорами" Amazon і розповідають про переваги роботи в компанії: хороші умови праці, високі зарплати та цікаві завдання.
У всіх – однакове оформлення з логотипом Amazon на обкладинці і схожий опис акаунтів. Крім цього, у своїх повідомленнях, які буквально оспівують компанію, "Амбасадори" використовували схожі текстові шаблони.
І ще: Мільярдер Джефф Безос запустив в космос ракету з манекеном Скайвокера
Як можна помітити, біля імені кожного профілю стоїть позначка FC Ambassador. FC означає fulfillment centers, центри збирання та відправки замовлень. "Амбасадори" в основному відповідають на твіти інших людей, які згадують Amazon або засновника компанії Джеффа Безоса в негативному ключі.
1. "Боже мій, Amazon, просто плати більше своїм працівникам!".
2. "А ви знали, що Amazon платить співробітникам складів на 30% більше, ніж інші ритейлери? Я пишаюся роботою в Amazon, вони піклуються про мене. Набагато краще, ніж попередні роботодавці".
1. "Amazon ставиться до співробітників як до лайна. Боти, вперед".
2. "Насправді, якби Amazon використовувала ботів, вони були б цікавіші за мене. До речі, я не відчуваю себе утиснутим на роботі, моя безпека та самопочуття важливі для керівництва. Я навіть можу використовувати справжню ванну кімнату тоді, коли захочу".
1. "Безос багатий не тільки тому що працівників експлуатують, але ще й тому що його орда може експлуатувати значно більше, ніж він сам".
2. "Привіт, це не експлуатований працівник. Наші зарплати і премії хороші, я отримую більш ніж достатньо для свого способу життя. Я працюю в безпечних умовах, чистому приміщенні і в крутій команді".
Цікаво, що самі "Амбасадори" стверджують, що вони працюють на звичайних позиціях на складі, їх не змушують писати такі повідомлення і не платять за покращення іміджу компанії в Twitter. При цьому в Amazon повідомили, що спам-боти "Амбасадор" – це окрема оплачувана посада на повний робочий день, яку можуть зайняти співробітники з досвідом роботи на складах.
"Ми вважаємо за необхідне розповідати людям про фактичні умови роботи у нас, і програма "Амбасадор" – велика частина цієї роботи нарівні з турами по складах Amazon", – заявили в компанії.
Не секрет, що після торішньої низки публікацій колишніх співробітників компанії про важкі умови праці і безжальну експлуатацію з боку керівництва репутація Amazon сьогодні залишає бажати кращого, пише TechCrunch. Очевидно, відтоді всередині корпорації відбулися зміни, і вона хоче повернути собі колишню велич.
"Але у цьому випадку Amazon вибрала явно неправильну HR-стратегію", – підсумували новина журналісти TechCrunch.
Читайте також: Глава Amazon поскаржився, що не знає, куди дівати свої мільярди
-
15:30Ріта Ора топлес зваблює Instagram
-
15:13Volkswagen показав інтер'єр маленького кросовера T-Cross
-
15:00Українська музика літа 2018: найкращі нові пісні, які підкорили нас
-
14:55Мережу підкорив кадр з Національного парку у США
-
14:44Холлі Беррі вміло пожартувала над принцом Гаррі
-
Тест з 90-х: Як добре ти пам'ятаєш своє дитинство?
-
14:28Німецький фотограф ділиться мандрами світом
-
14:16Флагман Xiaomi Mi Mix 3: з'явився перший рендер
-
13:57Медик розповіла, як зробити плоский живіт
-
13:43Енріке Іглесіас показав на кумедному відео, як розважає малечу
-
13:29Брітні Спірс показала запальні танці у Парижі
-
13:15Вчені з'ясували, навіщо жінки публікують в мережі сексуальні селфі
-
12:55Нові фільми вересня 2018: найкращі прем'єри місяця
-
12:35У мережу злили секретні фото iPhone XS
-
Улюблені серіали 90-х, які дивився кожен з нас
-
12:18Яку погоду очікувати на вихідних в Україні
-
12:07Найтовстіша модель прикрасила обкладинку глянцю
-
11:55Зважені та щасливі 8 сезон 1 випуск: скільки скинув Вірастюк за тиждень
-
11:41Лінійка на 1 вересня: чому не треба проводити Перший дзвоник
-
11:29Принц Гаррі і Меган Маркл вибрали хрещених батьків для своєї майбутньої дитини
-
11:14Акустичні гітари Yamaha – інструменти для поціновувачів звуку
-
11:085 книг про школу, які допоможуть батькам зрозуміти своїх дітей
-
10:56В Австралії впав метеорит: з'явилося відео
-
10:45Емінем раптово випустив альбом Kamikaze: слухайте всі треки
-
10:27Німецькі вчені назвали найкращий продукт для чоловічого здоров'я
-
15:00Українська музика літа 2018: найкращі нові пісні, які підкорили нас
-
12:55Нові фільми вересня 2018: найкращі прем'єри місяця
-
11:085 книг про школу, які допоможуть батькам зрозуміти своїх дітей
-
08:15Максимум драйву! Плейлист нових рок-треків серпня
- 30 серпня
-
19:47Результати жеребкування Ліги чемпіонів: у яку групу потрапив Шахтар
-
17:00Хіти 70-90: дізнайся, яка пісня була найпопулярнішою в рік твого народження
-
14:40Вчені визначили, скільки хвилин сексу необхідно жінці для щастя
-
11:56Які смартфони українці шукають на OLX: названо ТОП-10 брендів
-
07:13Лікарі не рекомендують пити фільтровану воду
- 29 серпня
-
19:47Чоловіків цих знаків Зодіаку неможливо приручити
-
17:28Відпочинок на морі: чому варто поїхати у Будву
-
16:00Тест: Що ви знаєте про Майкла Джексона?
-
14:14Оскар 2019: оголошено фільм, який представить Україну
-
13:37Ці 15 ознак свідчать про те, що вам недоплачують на роботі
-
09:45Названо найпопулярніші треки літа
-
07:14Не переймайтесь за усмішку: ці продукти можна сміливо їсти
-
00:08Динамо – Аякс: рахунок та огляд матчу Ліги чемпіонів
- 28 серпня
-
21:18Названо несподівану причину швидкої розрядки смартфонів
-
19:17Якою буде погода в Україні на 1 вересня
-
14:55МастерШеф 8 сезон: судді оголосили нові правила проекту
-
13:26Динамо – Аякс: прогноз і ставки букмекерів на матч Ліги Чемпіонів
-
11:44З YouTube зникне найважливіша функція
-
09:22Скільки білка на день потрібно їсти
-
07:13Учені встановили тривалість сну, що продовжує життя
- 27 серпня
-
22:22Що не варто постити в соцмережі, щоб вам не відмовили в роботі