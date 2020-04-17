Alyona Alyona представила новий трек: слухати онлайн

Українська хіп-хоп- і реп-виконавиця Alyona Alyona випустила нову композицію, над якою працювала під час карантину, введеного через пандемію коронавірусу. Слухаємо разом!

Пісня називається Мій район. Слухачам вона доступна в Instagram-акаунті співачки.

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"Давно не була так довго вдома. Шкода, що не можу всіх зібрати на районі зараз. А так хочеться. Мені завжди було що сказати про ці місця, є що згадати. Той випадок, коли всі свої і все навколо своє", – написала в публікації 28-річна артистка. Вона також додала, що для всіх своїх знайомих "з району" вона завжди буде "Альоною з садочку".

Тим часом DZIDZIO разом з Молодіжним симфонічним оркестром України випустив вражаючий Духовний гімн, який вдалось створити за короткий час. Зацініть чудовий голос Михайла Хоми (справжнє ім'я DZIDZIO) та атмосферне відео на пісню "Молитва за Україну".

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