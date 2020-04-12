Антидепресивний плейлист: популярні пісні, які підіймуть настрій

Карантин – не причина засмучуватись, адже навіть в самоізоляції можна зайнятись якимись веселими справами, звісно ж, не без музики. Зібрали найкращі позитивні пісні, які точно підіймуть вас настрій!

Місяць карантину змусив розділив людей на кілька типів, залежно від того, як вони проводять час на ізоляції. Але будь-яка справа не може обійтись без улюблених пісень. Тому Радіо МАКСИМУМ підготувало кілька крутих плейлистів популярної музики на різні випадки!

До теми: ТЕСТ: Вгадайте українську пісню за коментарем з соцмереж

Для активного карантину

Якщо самоізоляція надихнула вас взятись за себе, підписатись на якийсь крутий марафон, нагадати про курси, на які не вистачало часу, чи зайнятись новим хобі, то ця бадьора музика точно дозволить не втрачати натхнення.

Плейлист популярної музики онлайн:

Також всі пісні можна послухати за цим посиланням.

Для лінивого карантину

Якщо ваш карантин перетворився в однакові дні з лежанням на дивані за переглядом серіалів, пробіжками до холодильника та просто роздумами про те, як набридли надто активні люди в соцмережах, то цей плейлист точно для вас:

Плейлист найкращих пісень онлайн:

Також всі пісні можна послухати за цим посиланням.

Для тих, хто дуже сумує на карантині

Якщо ж вам байдуже на лінивих та дуже активних, але ви сумуєте за своїми близькими та друзями, то є кілька крутих дієвих варіантів. Виходьте на відеозв'язок та влаштовуйте круті посиденьки (або навіть вечірки). Звісно ж, для цього потрібна ідеальна музика!

Найкраща музика 2019, слухайте онлайн: