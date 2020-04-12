DZIDZIO – Молитва за Україну: слухайте потужний гімн з симфонічним оркестром

DZIDZIO разом з Молодіжним симфонічним оркестром України випустив вражаючий Духовний гімн, який вдалось створити за короткий час. Зацініть чудовий голос Михайла Хоми (справжнє ім'я DZIDZIO) та атмосферне відео на пісню "Молитва за Україну".

Михайло Хома спільно з Молодіжним симфонічним оркестром України під керівництвом диригентки Оксани Линів створив Духовний Гімн України "Боже великий, єдиний, нам Україну храни", який вдалось зробити це в дуже швидко.

І ще: ТЕСТ: Вгадайте українську пісню за коментарем з соцмереж

"В процесі підготовки до проєкту "Державний Гімн України" в певний момент я зрозумів, що мушу обов’язково записати і Духовний Гімн України». У нас склалася чудова команда разом з молодими талановитими музикантами зі всієї України і молитву "Боже великий, єдиний…" вони виконували разом зі мною вперше", – поділився сам DZIDZIO. До слова, закінчили роботу над неймовірною композицією на Благовіщення, а локація для відео – Софіївський Собор.

"Молитва за Україну" – це неземна надпотужна сила, яка допоможе усім українцям перейти ці непрості часи, що зараз випали на долю України і всього світу", – йдеться в описі до атмосферного відео.

DZIDZIO – Молитва за Україну, дивіться онлайн кліп:

Читайте також: Тимчасовий релакс: IVAN NAVI зняв крутий карантинний кліп, який зробить ваш день