alyona alyona – Go: слухайте саундтрек до спортивної драми Пульс

Популярна українська реперка alyona alyona випустила кліп на пісню Go!. Композиція стала саундтреком до спортивної драми "Пульс". Дивіться відео на Радіо МАКСИМУМ!

Текст до пісні написала сама alyona alyona, а музикою займався Вадим Алхутов (Teejay).

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Сама реперка зізнається, що історія героїні, яка розповідається у фільмі, надзвичайно надихнула її.

Йти до мети попри все і залишатися при цьому людиною – чудовий сюжет, чудовий приклад, чудова справжня історія. Для мене честь писати про це і бути частиною цього, – розповіла alyona alyona.

alyona alyona – Go! – дивіться кліп на саундтрек до фільму Пульс

Режисером фільму став Сергій Чеботаренко. "Пульс" – це біографічна стрічка, заснована на реальній історії української паралімпійської чемпіонки Оксани Ботурчук.

Оксана займалася легкою атлетикою, показувала відмінні результати і мріяла одного разу потрапити на Олімпійські ігри. Дівчина потрапила в автомобільну аварію, після якої майже втратила зір. Коли всі вже поставили на ній хрест, Оксана знайшла в собі сили продовжити тренування, доводячи всім, що на шляху до мрії перешкод не існує.

У 2008 році на Паралімпійських іграх у Пекіні Оксана завоювала відразу три медалі – одну золоту та дві срібні. У 2012 році у Лондоні вона виграла срібну і бронзову медалі, а у 2016 році у Ріо отримала два срібла.

У фільмі знялися Наталія Бабенко, Станіслав Боклан, Лілія Ребрик, Ахтем Сеітаблаєв та інші. В український прокат "Пульс" виходить 19 березня.

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