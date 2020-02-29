Кінопрем'єри березня 2020: найкрутіші нові фільми, які варто переглянути

Найбільш очікувані та атмосферні фільми березня 2020 вже стартують у кінотеатрах! Бладшот, Тихе Місце 2, Нічний портьє та порція мультфільмів - Радіо МАКСИМУМ зібрало найкращі фільми, які вийдуть на екрани у березні!

Емма

Оригінальна назва мовою фільму: Emma

Жанр: драма, комедія

Країна: Великобританія

Режисер: Отем Де Вайлд

У головних ролях: Аня Тейлор-Джой, Міа Гот, Джош О’Коннор, Джонні Флінн

Тривалість: - хв.

Коли: з 5 березня 2020

Нова екранізація відомого роману Джейн Остін розповідає про молоду та прекрасну Емму, яка вважає, що у всьому має рацію. У її світі вдається поєднувати долі людей, тож дівчина влаштовує побачення незаміжнім, щоб облаштувати їхнє сімейне життя. А от сама Емма не планує зв'язувати себе шлюбом.

Емма, дивитись трейлер фільму онлайн:

Уперед

Оригінальна назва мовою фільму: Onward

Жанр: фентезі, комедія, пригоди, мультфільм

Країна: США

Режисер: Ден Скенлон

У головних ролях: Том Холланд, Кріс Пратт, Джулія Луїс-Дрейфус

Тривалість: - хв.

Коли: з 5 березня 2020

Казковий світ має свої правила і в ньому також стрімко розвиваються наука та технології. Навіть для чарівних істот поява смартфонів та різноманітних гаджетів стає причиною того, що справжніх див меншає. В центрі уваги двоє братів-ельфів, які отримують нагоду зустрітись з батьком, який давно загинув. Але навіть магічних посох не завжди спрацьовує добре.



Уперед, дивитись трейлер фільму онлайн:

Побачення у Вегасі

Оригінальна назва мовою фільму: Побачення у Вегасі

Жанр: комедія

Країна: Україна

Режисер: Сергій Вейн

У головних ролях: Марина Д’яконенко, Нікіта Бичков - Андрієвський, Оля Полякова, Володимир Остапчук, Вадим Галигін, Михайло Кукуюк, Вова зі Львова, Ерік Робертс

Тривалість: 92 хв.

Коли: з 5 березня 2020

Успішний менеджер з рекламного агентства Артем завжди знаходить вихід з будь-яких труднощів, тож йому довіряють серйозні справи. Новим завданням хлопця є полетіти до Лас-Вегаса, де потрібно вкласти контракт з дуже важливим клієнтом. У дорозі він знайомиться з Оксаною, яка виявляється його конкуренткою. Хто ж отримає перспективний договір?



Побачення у Вегасі, дивитись трейлер фільму онлайн:

Пригоди Піноккіо

Оригінальна назва мовою фільму: Pinocchio

Жанр: фентезі, пригоди

Країна: Італія, Франція, Великобританія

Режисер: Маттео Гарроне

У головних ролях: Роберто Беніньї, Марина Вакт, Федеріко Ієлапі, Рокко Папалео, Массімо Чеккеріні, Джиджі Проєтті

Тривалість: 124 хв.

Коли: з 12 березня 2020

Чергова екранізація відомої історії про дерев'яного хлопчика та його пригоди. Проте це буде казка не зовсім для дітей. Похмурі зйомки у стилі братів Ґрімм, чудернацькі істоти та захопливий сюжет припадуть скоріше до душі дорослому глядачу. Варто подивитися на давно відому історію під новим кутом на великому екрані!

Пригоди Піноккіо, дивитись трейлер фільму онлайн:

Мій шпигун

Оригінальна назва мовою фільму: My Spy

Жанр: комедія

Країна: США

Режисер: Пітер Сігал

У головних ролях: Дейв Батіста, Кен Жонг, Крістен Шаал, Сіма Фішер, Хлоя Коулман, Паріса Фітц-Хенлі

Тривалість: - хв.

Коли: з 12 березня 2020

Агент ЦРУ виконує свою роботу – захист для сім'ї, але йому доводиться стати нянькою і доглядати за 9-річною дівчинкою. Попри юний вік, вона кмітлива та хитра й намагається стати шпигуном. Ця комедія з елементами бойовика підніме вам настрій та чудово підійде для сімейного перегляду.

Мій шпигун, дивитись трейлер фільму онлайн:

Бладшот

Оригінальна назва мовою фільму: Bloodshot

Жанр: фантастика, драма, бойовик

Країна: США

Режисер: Дейв Вілсон

У головних ролях: Він Дізель, Ейса Гонсалес, Сем Хьюен, Гай Пірс, Тобі Кеббелл, Талула Райлі

Тривалість: - хв.

Коли: з 12 березня 2020

У центрі сюжету лежить історія з коміксів. Рея Гаррісона вбили разом з його дружиною. На цьому життя не закінчилося – його воскресили! Таємна група вчених застосувала нанотехнології та не просто змогла відновити його, але й зробила його біотехнологічним вбивцею, який здатен регенерувати. Тепер він Бладшот!

Бладшот, дивитись трейлер фільму онлайн:

Тихе місце 2

Оригінальна назва мовою фільму: A Quiet Place 2

Жанр: жахи, трилер

Країна: США

Режисер: Джон Красінскі

У головних ролях: Емілі Блант, Кілліан Мерфі, Браян Тайрі Генрі, Ноа Джуп, Міллі Сіммондс

Тривалість: 109 хв.

Коли: з 19 березня 2020

Це продовження історії про світ, який мусить жити у повні тиші, щоб вижити. Після того, що пережили головні герої, вони залишають свій дім та вирішують податися далі й знайти інших людей. На цьому їхні жахіття не закінчуються, а монстри теж пристосувалися й тепер реагують не тільки на звуки. Та й монстрів більше, ніж думали спочатку...

Тихе місце 2, дивитись трейлер фільму онлайн:

Нічний портьє

Оригінальна назва мовою фільму: The Night Clerk

Жанр: кримінал, драма

Країна: США

Режисер: Майкл Крістофер

У головних ролях: Тай Шерідан, Ана де Армас, Хелен Хант

Тривалість: - хв.

Коли: з 19 березня 2020

Головний герой Барт Бромлі – нічний портьє. Хлопець кмітливий та розумний, але має проблему зі спілкуванням – у нього аутичний розлад. У готелі, де він працює, стається вбивство і підозрюють його. Раптом Барт розуміє, що люди у небезпеці, а він єдиний може розкрити цю справи та знайти справжнього вбивцю.

Нічний портьє, дивитись трейлер фільму онлайн:

Тролі 2: Світове турне

Оригінальна назва мовою фільму: Trolls World Tour

Жанр: фентезі, комедія, пригоди, мультфільм

Країна: США

Режисер: Волт Дорн, Девід П. Сміт

У головних ролях: Анна Кендрік, Сем Роквелл, Джеймі Дорнан, Джастін Тімберлейк

Тривалість: - хв.

Коли: з 19 березня 2020

Продовження яскравої історії про світ тролів. Тепер ще більше барв та співів! Виявляється, що відомі нам тролі не єдині у всьому світі, є ще багато різних осередків інших тролів... І не всі тролі вони такі добрі та милі, тому принцеса Мачок з друзями вирушає у рятувальну подорож, щоб зберегти свій світ від загрози знищення.

Тролі 2: Світове турне, дивитись трейлер фільму онлайн:

Кролик Петрик: Втеча до міста

Оригінальна назва мовою фільму: Peter Rabbit 2: The Runaway

Жанр: фентезі, комедія, пригоди, анімаційний

Країна: США, Австралія

Режисер: Вілл Глук

У головних ролях: Роуз Бірн, Донал Глісон, Джеймс Корден, Девід Ойелоуо, Меган Смарт, Тейлор Фергюсон

Тривалість: - хв.

Коли: з 26 березня 2020

Кролик Петрик вирішує почати доросле життя окремо він сім'ї, адже він завжди встрягає у негаразди й думає, що всі його ненавидять за це. Проте вони помічають його відсутність та вирушають на пошуки пухнастого пустунчика. Ще більше кумедних ситуацій та ще більше нових друзів!

Кролик Петрик: Втеча до міста, дивитись трейлер фільму онлайн:

Втеча з Преторії

Оригінальна назва мовою фільму: Escape from Pretoria

Жанр: трилер

Країна: Великобританія, Австралія

Режисер: Френсіс Аннан

У головних ролях: Деніел Редкліф, Ієн Гарт, Даніель Веббер, Нейтан Пейдж, Стівен Хантер, Марк Леонард Вінтер

Тривалість: - хв.

Коли: з 26 березня 2020

Цей фільм знятий на основі реальних події про епоху апартеїду в Південній Африці. За виготовлення та розповсюдження 18 різних памфлетів від імені заборонених організацій у 1979 році за ґрати ув'язнили невинних. У фільмі політичні в'язні організовують втечу з Центральної в'язниці Преторії.

Втеча з Преторії, дивитись трейлер фільму онлайн:

Мулан

Оригінальна назва мовою фільму: Mulan

Жанр: драма, пригоди

Країна: США

Режисер: Нікі Каро

У головних ролях: Лю Іфей, Донні Єн, Джет Лі, Гун Лі, Джейсон Скотт Лі

Тривалість: - хв.

Коли: з 26 березня 2020

Відома історія про Мулан отримала нову та дуже сучасну кіноверсію. На жаль, глядачі не побачать улюбленого дракончика Мушу. Також не очікуйте на романтичну сюжетну лінію з генералом. Сучасна Мулан – це сильна дівчина, яка вирушає на війну, щоб захистити свою сім'ю та старенького батька.

Мулан, дивитись трейлер фільму онлайн:

Віваріум

Оригінальна назва мовою фільму: Vivarium

Жанр: детектив, містика, фантастика, трилер

Країна: США, Бельгія, Ірландія, Данія

Режисер: Лоркан Фіннеган

У головних ролях: Джессі Айзенберг, Імоджен Путс, Джонатан Аріс, Інна Хардвік, Шена Харт, Сенан Дженнінгс

Тривалість: 97 хв.

Коли: з 26 березня 2020

У центрі сюжету – пара, яка шукає для себе помешкання. Їхні пошуки закінчуються тим, що вони потрапляють у ідеальний район – їжа з'являється сама, а газон завжди зелений. Проте це лише на перший погляд, адже таке життя одночасно вражає та лякає. Моторошно стає тоді, коли вони не можуть покинути свою територію. Їм не залишається нічого, окрім того, щоб залишитись. А останні нервові клітини героїв вмирають, коли на подвір'ї з'являється дитина у картонній коробці, за якої вони тепер повинні доглядати та виховувати.

Віваріум, дивитись трейлер фільму онлайн:

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