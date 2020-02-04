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Пульс: історію української чемпіонки показали у спортивній драмі (трейлер)

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Кадр з фільму - фото 1
Кадр з фільму / twnews

Вийшов другий офіційний трейлер української повнометражної спортивної драми Пульс. Дивимося разом!

Пульс – біографічна спортивна драма, заснована на реальній історії української чемпіонки Оксани Ботурчук. Оксана – Заслужений майстер спорту України, паралімпійська чемпіонка 2008 року, п'ятикратна срібна і бронзова призерка літніх Паралімпійських ігор 2008, 2012 і 2016 року.

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Оксана Ботурчук - фото 384134
Оксана Ботурчук

Сюжет стрічки. Юна українська легкоатлетка Оксана живе в маленькому містечку та мріє потрапити на Олімпіаду. Її спортивна кар’єра тільки починається, але після жахливої автомобільної аварії дівчина зазнає важких травм і майже втрачає зір. Однак вона не збирається здаватися та прагне довести, що на шляху до справжньої мрії не існує перешкод.

"Цей трейлер – квінтесенція величезної праці команди фільму. Ми показали головну суть історії, але водночас зберегли деяку інтригу. Зараз, коли я переглядаю фінальну версію, то відчуваю якісь неймовірні, просто фантастичні емоції ", – поділився режисер фільму Сергій Чеботаренко.

Дата виходу фільму – 19 березня 2020 року.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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