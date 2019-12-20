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All I Want for Christmas Is You: Мерая Кері випустила новий кліп на відому пісню

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Mariah Carey - фото 1
Mariah Carey / gettyimages

49-річна американська співачка Мерая Кері вирішила привітати фанів із прийдешнім Різдвом та випустила новий кліп на свій найпопулярніший хіт "All I Want for Christmas Is You". Це відео створить вам святковий настрій!

Улюблені різдвяні хіти – неодмінна частина святкового періоду. У кожному супермаркеті, на кожному корпоративі і навіть вдома звучать вічні хіти Френка Сінатри, Джорджа Майкла та Мераї Кері зокрема. Якщо ви ще не переслуховували культову пісню співачки "All I Want for Christmas Is You", то маєте чудову нагоду заодно ще й подивитись новий кліп.

Це цікаво: Різдвяна пісня Мераї Кері очолила чарти через 25 років після виходу

Прем'єра відеоролика "All I Want for Christmas Is You" приурочена до 25-річного ювілею альбому Мераї Кері, у якому вийшла ця композиція. За сюжетом нового кліпу, маленька дівчинка гуляє містом разом з сім'єю, після чого опиняється в чарівній країні яскравих вітрин і зустрічає знайомих персонажів. У цьому кліпі сама співачка зіграла провідника в одязі Санта-Клауса. Пропонуємо вам подивитися відео і зарядитися святковим настроєм на максимум:

Цікаво, що артистка захотіла відтворити не тільки кліп, але і перевипустити сам диск "Merry Christmas". В альбом увійдуть оригінальні хіти і не видані раніше live-версії композицій.

Нагадуємо вам також оригінальну версію кліпу:

Слухайте також: Українські новорічні пісні для ваших ідеальних зимових свят 2020

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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