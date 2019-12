Різдвяна пісня Мераї Кері очолила чарти через 25 років після виходу

Пісня "All I Want For Christmas Is You" популярної американської співачки Мераї Кері стала лідером чарту США через 25 років після релізу.

Відома різдвяна пісня "All I Want For Christmas Is You" зайняла перше місце в американському чарті Billboard. Трек був випущений в 1994 році і не увійшов навіть до списку 100 найкращих пісень Billboard.

В останні кілька років в передодні різдвяних і новорічних свят пісня почала набувати популярності. Так в грудня 2017 і 2018 років вона потрапляла на третє місце рейтингу.

При цьому пісня Кері вже 19 раз очолила рейтинг Billboard. Рекорд належить групі Beatles з 20 першими рядками.

